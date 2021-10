Fécamp. Fécamp : le nouveau titre du rappeur Cordier

Le Fécampois (Seine-Maritime) Cordier continue sa carrière de rappeur. Il vient de sortir, le 8 juin 2019, son dernier titre, LaBase. Le clip a été vu sur Youtube par presque 20 000 personnes, en seulement trois jours. La vidéo, réalisée par Ghetto Trotter (Elbeuf), a été tournée le 2 juin entre Dieppe et Veules-les-Roses.

Un titre plus mélodique

Pour son nouvel opus, Cordier s'est associé avec deux amis d'enfance, Zikrs et Molovis, avec lesquels il a l'habitude de rapper, sous le collectif FCP Corp. LaBase est un titre plus ambiançant que le répertoire habituel de l'artiste, un son qu'il a pensé pour l'été. La mélodie devrait plaire au plus grand nombre et s'imposer auprès du public normand.

Des concerts à venir

Cordier sera en concert pour la fête de la musique, le 21 juin 2019, dans le centre-ville de Bolbec. Le 29 juin, il participera au dixième festival ZikFoot (foot, musique et danse) à Sevran (Seine-Saint-Denis).

Pour la rentrée de septembre 2019, le rappeur proposera à la MJC de Fécamp des ateliers d'écriture rap et de tournage de clips musicaux. Les ateliers devraient se tenir les mercredis. Les inscriptions sont possibles auprès du secrétariat de la MJC, au 02 35 29 20 10.

