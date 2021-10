Fécamp. Fête de la musique : fête des groupes amateurs

Le 21 juin, date de la fête de la musique, est toujours une journée particulière et importante pour un groupe de musique. En quelque sorte, c'est la journée à ne pas manquer. Parmi tous les groupes musicaux amateurs que compte la Normandie, partons à la découverte de Roots 76. Une formation de Fécamp (Seine-Maritime) composé de cinq musiciens autour du folk country blues.

C'est l'amour de la musique qui rassemble Patrick, Corentin, Damien, Stéphane et Norbert. Ils répètent une fois par semaine à l'Even If à Fécamp et se produisent en moyenne une fois par mois. Ils ne vivent pas de la musique mais veulent simplement se faire plaisir.

• BONUS : le reportage Tendance Ouest :



Roots 76 Impossible de lire le son.

Les membres de Roots 76

Patrick Dufresne (60 ans – guitare et mandoline) : c'est un retraité de l'industrie et cofondateur du groupe.

Stéphane Planque (54 ans – guitare, chant et harmonica) : c'est un artisan peintre et cofondateur du groupe.

Damien Planque (29 ans – guitare et chant) : il travaille à la centrale nucléaire de Paluel).

Corentin Dufresne (21 ans – percussions) : il est chef de chantier dans le BTP. C'est le fils de Patrick Dufresne.

Norbert Desaintjean (48 ans – basse) : il est le cogérant de l'Even If, un café-concert de Fécamp et le dernier à avoir intégré le groupe.

Roots 76 en concert – jeudi 21 juin 2018 en soirée – La Taverne du musée derrière le musée des Pêcheries à Fécamp.