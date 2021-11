Festival. Les musicales de Normandie : un nouvel opus plein de surprises !

Depuis juillet 2019, le festival des Musicales de Normandie anime le territoire en invitant des artistes virtuoses à se produire dans des sites patrimoniaux de la côte d'Albâtre, mais aussi aux alentours de Varengeville et de Fécamp (Seine-Maritime). C'est maintenant l'heure d'investir pour ce dernier chapitre la vallée de la Seine et Rouen. Enrique Thérain, créateur et président du festival depuis ses origines en 2004, nous annonce le programme :

Comment aviez-vous eu l'idée de créer ce festival ?

"Je ne suis pas musicien mais un passionné de musique classique et en particulier de musique vocale et depuis 15 ans, je suis investi au sein de l'orchestre Les siècles en tant que délégué général au côté du chef François-Xavier Roth. Malgré un patrimoine musical et architectural très riche en Normandie, le territoire dans les années 2000 n'offrait pas beaucoup de festivals de musique de qualité. Entouré d'amis, et étant déjà en contact avec des ensembles de qualité de par mon activité, j'ai créé une première édition de ce festival en 2004 pour pallier à cette carence. Le festival n'a pas cessé de s'étoffer depuis. Les Musicales de Normandie s'étendent en Seine-Maritime et dans l'Eure et visent à mettre en valeur notre patrimoine sur cinq pôles géographiques chaque année tout au long de la période estivale. C'est vraiment aujourd'hui cinq festivals en un, chaque pôle ayant sa propre dynamique."

Quels sont les axes principaux du programme choisi pour Rouen et la vallée de Seine ?

"Le festival met l'accent sur la musique vocale avec une prédilection pour le répertoire romantique français mais témoigne aussi d'un désir d'ouverture sur le monde. C'est notre façon de souligner que la Normandie est traditionnellement une terre de voyage et d'échange notamment avec nos voisins britanniques. Cette année toutefois, nous accordons davantage de place aux cordes en invitant notamment la violoncelliste Emmanuelle Bertrand sur un programme de Bach ou Victor-Julien Laferrière : un violoncelliste très réputé pour sa virtuosité."

Emmanuelle Bertrand est une violoncelliste très réputée sur la scène nationale et internationale. - Jean-Baptiste Millot

"Cette édition célèbre aussi le retour de Pygmalion : un ensemble auquel nous sommes très attachés. Ce sont des stars de la musique ancienne qui interpréteront l'intégrale des motets de Bach à la chapelle Corneille. Comme Les Métaboles, c'est un ensemble que nous avons soutenu dès son origine et qui participe régulièrement au festival. Mais nous nous réjouissons aussi d'inviter le prestigieux Poème harmonique à se produire pour la première fois à St Martin de Boscherville dans un répertoire qui se marie particulièrement bien avec ce lieu d'exception."

Pygmalion est un des ensembles soutenu depuis sa création par le festival. - François Sechet

Quelles seront les propositions les plus originales de cette dernière partie de festival ?

"François Dumont, un pianiste talentueux récompensé par de nombreux prix internationaux, interprétera en plein air dans les ruines de l'abbaye de Jumièges du Debussy, Ravel et Moussorgski. Nous investissons ce lieu régulièrement mais surtout pour des concerts amplifiés de jazz. C'est une première fois pour un concert acoustique et c'est un véritable défi mais l'atmosphère romantique du lieu résonne particulièrement bien avec ce genre de répertoire et nous promet un concert magique. Nous proposons aussi à nos spectateurs de vivre des expériences sensorielles uniques notamment lors du concert olfactif de l'ensemble Les Métaboles : il s'agit d'une initiation à la synesthésie et une invitation à laisser voguer son imaginaire. Le parfumeur Quentin Bisch a conçu quatre ambiances olfactives inspirées par le programme de ces nuits américaines mariant des œuvres de Barber, Copland et Whitcare. Une façon unique de s'imprégner de ce répertoire et d'en saisir l'essence !"

Du 18 au 31 août 2019 à Rouen et en vallée de Seine. 12 à 25€. Résa 07 61 24 70 41. Programme sur musicales-normandie.com

A LIRE AUSSI.

Les musicales de Normandie, un rendez-vous incontournable

À Petit-Quevilly, Octoplus explore le divin Schubert