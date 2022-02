Seine-Maritime. Le festival Chants d'elles célèbre ses 20 ans

Organisé par l'association À travers chants, le festival Chants d'elles célèbre sa vingtième édition avec une programmation encore plus diversifiée. Ludwig Brosch, le codirecteur artistique du festival, nous présente les nouveautés de cette édition :

Quelles sont les valeurs du festival ?

"Ensemble, écoutons chanter le monde ! C'est une phrase que nous aimons mettre à la fin de nos éditos. C'est Yves-Marie Deniel, à l'origine du festival, qui l'a trouvée. Ces mots représentent bien nos valeurs d'ouverture sur le monde, de tolérance et de solidarité. Chants d'elles est un festival de musique avant tout, et c'est à travers l'expression artistique que transparaissent ces valeurs. Bien sûr, la place de la femme est au cœur de nos valeurs, le festival est né pour la mettre à l'honneur, après ce constat, toujours valable aujourd'hui, qu'elle n'est pas assez représentée dans le domaine de la chanson."

Quelles impulsions avez-vous voulu donner à ce festival ?

"Chants d'elles a commencé il y a 19 ans. J'ai intégré l'équipe pour l'édition 2016. Quand j'ai pris mes fonctions en tant que codirecteur artistique, j'ai proposé de nouveaux partenaires issus de mon réseau comme Le Kalif, lieu de répétition et école où je donnais des cours de musique et Le Loc à Fécamp, qui est la ville où j'ai grandi. J'ai également instauré Rouen aux Chants d'elles, qui aura lieu le 2 novembre cette année. C'est une journée itinérante essentiellement organisée dans la ville de Rouen, avec des concerts dans divers lieux commerçants de la ville."

Pour ces 20 ans, y aura-t-il cette année des événements particuliers ?

"Le gros événement lié aux 20 ans cette année, c'est notre week-end anniversaire, qui aura lieu les 23 et 24 novembre au centre culturel Simone Signoret, à Amfreville-la-Mivoie. Durant ce week-end, seront au programme un forum associatif, des ateliers, des concerts, un bal populaire, un lâcher de clowns, mais nous aurons aussi une restauration et une buvette. Nous organisons aussi à la Région, un café chanson (gratuit), où des artistes se produiront devant le public, et répondront à une interview d'Anne-Marie Houget. L'émission est enregistrée et diffusée par la radio HDR. L'ouverture du festival se fera à la mairie de Rouen et la clôture du festival à La Traverse à Cléon, avec Lisa Simone et Agathe da Rama."

Quel est le ratio de groupes ou d'artistes normands ?

"Nous avons 73 artistes cette année, dont 32 artistes régionales, soit quasiment la moitié. Il est très important pour nous de faire jouer les talents locaux. Cela fait partie de notre mission aussi de les découvrir et d'essayer de les aider à se développer. Nous voulons donner une visibilité à ces artistes à tout stade de leur évolution. Certaines jouent pour la première fois au festival, d'autres, plus confirmées, sont programmées dans des salles plus importantes, en tête d'affiche et/ou en première partie. Mais faire jouer les artistes venus d'ailleurs est aussi important pour nous, afin de favoriser les échanges, les découvertes et la diversité."

Comment est établie la programmation ?

"Cette année, nous avons 68 manifestations. Le choix n'est pas toujours facile, car nous recevons beaucoup de candidatures. Les partenaires font leur propre choix et nous coordonnons l'ensemble. C'est ce qui donne la diversité artistique : il y a presque autant de styles que de partenaires. Parmi les têtes d'affiche cette année, on retrouve Jona Oak (pop-folk), Sarah McCoy (blues-soul), Clarika (chanson-pop), Maud Lübeck (chanson), Suzane (chanson), La grande Sophie (chanson), Ala.Ni (pop, soul), Lisa Simone (jazz, soul), Agathe da Rama (Folk). Il y a aussi des propositions audacieuses comme 'les mots dits' : c'est la chanson sans la chanson, pour n'entendre que les mots et leur musicalité. Cette année, ce concept né au Rêve de l'escalier à Rouen, s'exporte aussi à Étretat. Mais nous organisons aussi un cabaret participatif en partenariat avec le conservatoire de Rouen et des concerts chez l'habitant pour favoriser la convivialité et la proximité avec le public. En plus de tout cela, il y aura aussi des ateliers de chant et de danse bollywood !"

Du 29 octobre au 29 novembre 2019 en Seine-Maritime. Infos sur festivalchantsdelles.org

