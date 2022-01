Hip-hop. Près de Rouen, le festival des cultures urbaines avec Kikesa

Le festival des cultures urbaines de Canteleu (Seine-Maritime) fête ses 19 ans avec une riche programmation mariant musique, graff, danse et théâtre. Bertrand Landais, directeur de l'Espace culturel François Mitterrand est aussi le programmateur de cet événement. Il se confie à nous :

Quel est le but du festival ?

"Tout commence dans les années 90 avec l'association Musique sans frontière qui proposait des cours de danse hip-hop et de MAO [NDLR : Musique assistée par ordinateur]. À l'ouverture de l'ECFM, la Ville a souhaité mettre en valeur la culture hip-hop accompagnée par cette association et a prolongé cette action en mettant en œuvre un partenariat avec la Maison de la musique et de la danse de Canteleu qui enseigne le hip-hop. Les élèves de l'école participent depuis deux ans à la battle de danse hip-hop. Depuis 2004, en tant que directeur de l'ECFM, je soutiens avec ferveur ce festival qui vise à promouvoir cette culture née dans la rue popularisée par l'émission Hip-hop dont j'étais fan enfant."

Qu'est-ce que Urban mix ?

"C'est un projet porté en partenariat avec plusieurs structures culturelles de la région qui vise à promouvoir la culture hip-hop. J'ai souhaité faire de ce festival un moment de rencontre et de partage avec des associations et des salles partenaires. Nous travaillons en lien avec la Traverse à Cléon qui organise en avril un événement en écho au nôtre le Quality street finest mais aussi le centre socio-culturel Jean Prévost à Saint-Étienne-du-Rouvray et ses Veines urbaines en mai. La Traverse organise par exemple un tremplin chorégraphique et les vainqueurs seront programmés dans le cadre de notre festival le 9 avril."

Quels axes donnez-vous à la programmation ?

"La programmation est établie en fonction de l'actualité du moment. Nous avons la chance de recevoir par exemple Kikesa : un jeune artiste qui ne s'est encore jamais produit en région rouennaise qui rencontre beaucoup de succès auprès des collégiens et lycéens. C'est une valeur montante du hip-hop tout à fait dans l'air du temps. De même nous sommes heureux de programmer Berywam qui est déjà venu chanter au Zénith de Rouen pour une première partie de Big Flo et Oli. C'est une tête d'affiche et un champion du monde de beatbox, une technique vocale très particulière propre au hip-hop. Chaque année nous renouvelons entièrement nos propositions."

Quelles sont les disciplines que vous convoquez ?

"En plus de la danse et de la musique, il nous a semblé important d'ouvrir le festival à d'autres modes d'expression. Le graff est présent puisque nous invitons le normand LKSIR à exposer à l'ECFM jusqu'au 20 avril mais nous donnons aussi la parole à une compagnie théâtrale de la région qui nous est chère : la cie Caliband théâtre. Il y a deux ans, nous avions déjà présenté leur spectacle Raging bull qui mélange théâtre et danse hip-hop et ils sont de retour cette année avec MLK306, un spectacle inspiré par le meurtre de Martin Luther King dans lequel ils mixent vidéo, hip-hop et jeu d'acteur. En invitant aussi une compagnie théâtrale nous voulons ouvrir davantage nos horizons et montrer que la culture hip-hop rayonne véritablement et contamine d'autres formes d'art."

Jusqu'au 20 avril 2019 à l'ECFM de Canteleu. 6 à 13,2€. ville-canteleu.fr

