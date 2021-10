Plein-air. Rouen : Le festival Rush revient et donne carte blanche à Chloé

C'est sous l'égide de Chloé que le festival Rush 2019 a vu le jour. En trois jours, la presqu'île Rollet à Rouen (Seine-Maritime) accueille sur trois scènes pas moins de 28 groupes, sur une thématique électro. Jean-Christophe Aplincourt, directeur du 106, nous annonce le programme.

Quel est le principe de la manifestation ?

Jean-Christophe Aplincourt : "Ce festival croise chaque année plusieurs disciplines, en particulier l'art contemporain et la musique. Le Frac met d'ailleurs en place trois dispositifs sur la presqu'île cette année. La programmation du festival est toujours confiée à un artiste différent, représentatif des mouvances actuelles. Après Hindi Zahra ou Rodolphe Burger lors des précédentes éditions, nous avons choisi cette fois Chloé, musicienne électro, comme curatrice. Ce qui nous importe c'est sa subjectivité en tant qu'artiste. Son carnet d'adresses, ses affinités et ses goûts musicaux orientent toute la programmation. Ce projet est unique en France et n'a d'équivalent qu'en Angleterre avec les All tomorrow's parties et en Belgique avec Sonic city. L'édition prend donc des couleurs plus électro sous la houlette de Chloé et c'est la thématique de l'espace qui a été choisie pour fédérer tous les groupes participants. Notre marraine de l'évènement a déjà une belle carrière derrière elle et d'autre part nous sommes heureux d'avoir à nouveau une femme comme curatrice car la parité nous tient à cœur."

Quels sont les groupes que l'on pourra découvrir pendant ce festival ?

"Nous misons sur des têtes d'affiche nationales ou internationales. Chloé n'est encore jamais venue au 106, même si elle jouit aujourd'hui d'une belle réputation au niveau national. Nous aimons aussi mettre en avant des groupes locaux prometteurs comme MNNQS, Johnny and Rose ou Bungalow depression. Parmi les têtes d'affiche, certains artistes se sont déjà produits chez nous, comme Cate Le bon ou Léonie Pernet, mais nous souhaitons surtout présenter des artistes reconnus, mais inédits à Rouen. Des incontournables comme Mr Oizo et des artistes à découvrir comme Lydia Lunch ou Snapped ankles ou encore Apparat, un artiste pop soutenu par le label Mute en Belgique, ou Kompromat l'association nouvelle de Rebeka Warrior, la chanteuse de Sexy sushi et de Vitalic. C'est aussi l'occasion de redécouvrir sous un nouvel angle les créations de Chloé puisqu'elle revisite son répertoire vendredi soir et de donner à voir des associations originales car elle retrouve sur scène Vassilena Serafimova dimanche après-midi, une musicienne classique. En trois jours, 28 groupes se succèdent sur scène de six nationalités différentes. C'est un festival très riche !"

Quel est le public de Rush ?

"En 2017, nous avions battu des records avec 30 000 spectateurs en trois jours. La présence de Rilès avait attiré beaucoup de festivaliers. Cette année nous espérons 20 000 spectateurs. Nous avons à cœur de conserver des tarifs accessibles, depuis que le festival est payant, pour en limiter la jauge. Les pass sur trois jours sont vraiment intéressants et beaucoup de nos spectateurs y ont recours. Ils ne viennent donc pas seulement pour une tête d'affiche, mais pour découvrir de nombreux artistes. Il y a plusieurs scènes en simultanée, ce qui permet vraiment de déambuler sur le festival et de passer d'une scène à l'autre : il y en a pour tous les goûts. Le festival rassemble surtout des curieux, mais aussi des aficionados qui viennent de paris pour les trois jours de festival. On voit bien que cette formule inédite en France répond à une demande, car nombreux sont les festivaliers qui viennent sur les trois jours."

Du 24 au 26 mai 2019, presqu'île Rollet à Rouen. Pass 1 jour 4 à 10€, 3 jours 10 à 24€. rush.le106.com

