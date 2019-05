Scène locale : du soutien pour les artistes rouennais

Au premier étage du 106, tous types d'artistes se croisent : des plus jeunes qui viennent s'exercer à la musique électro jusqu'aux anciens qui ont monté leur groupe. C'est là que sont réunis les cinq studios d'enregistrement à disposition des artistes. "390 groupes utilisent cette année nos studios, détaille Jean-Christophe Aplincourt, le directeur de la salle des musiques actuelles de la Métropole de Rouen (Seine-Maritime). "Ils sont ouverts à tous, il n'y a pas de critère d'exclusion."

Une fois que les groupes sont au point, ils peuvent prétendre à différentes aides, dont le parrainage qui est proposé par le 106. "Il y a deux sessions par an avec quatre groupes à chaque fois. Ils bénéficient des services proposés par le 106 mais aussi d'une mise en réseau", poursuit Jean-Christophe Aplincourt.

Des conseils artistiques

La salle connecte ainsi des artistes de la scène locale avec des producteurs nationaux. C'est ce qui est arrivé au groupe rouennais MNNQNS qui a bénéficié du système de parrainage entre 2014 et 2015. "Ils nous ont donné des conseils notamment artistiques pour apprendre à gérer le live", se souvient Adrian d'Epinay, le leader du groupe. Il a également apprécié la mise à disposition d'un site de stockage au 106 pour le matériel du groupe.

Désormais connu au-delà des frontières normandes, MNNQNS reviendra sur ses terres lors de l'Armada puisque le groupe a été sélectionné pour se produire lors des concerts de la Région à l'Armada, mercredi 12 juin 2019. Ce qui montre que "les musiques qui sortent de Rouen ont un véritable intérêt", souligne Jean-Christophe Aplincourt en citant également Petit biscuit ou le rappeur Rilès qui sont passés par la salle rouennaise.

Mais, avant de se produire devant des milliers de spectateurs, le 106 permet aussi aux artistes émergents une première expérience de la scène grâce à des concerts organisés le premier mardi de chaque mois. "Trois ou quatre groupes se produisent lors des 106 Expérience puis, s'ils font leurs preuves, ils peuvent faire la première partie d'un groupe plus connu", affirme Jean-Christophe Aplincourt.

Un soutien financier

En plus de soutien artistique, les artistes sont aussi en demande de financement pour les aider à se développer. La région Normandie a ainsi mis en place, l'an dernier, le dispositif Start & go doté de 60 000 euros. "L'idée est d'apporter une aide financière directe aux groupes normands qui soient professionnels ou émergents pour les accompagner", détaille Patrick Gomont, vice-président à la Région en charge de la culture. Start s'adresse ainsi aux artistes qui débutent leur carrière, tandis que Go vient en aide pour des projets musicaux et Go+ accompagne plus loin les artistes dans leur parcours.

"L'essentiel est de défendre le respect des différentes formes d'expression et de représentation artistique, en passant notamment par les musiques actuelles", conclut Patrick Gomont. Les artistes soutenus par ces dispositifs déposent un dossier qui est examiné par un jury.

