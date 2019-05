Cabourg : Trois Cafés Gourmands et Lautner aux Rencontres VIP du Casino

De 17h30 à 19h, suivez les interviews de Lautner et de Trois Cafés Gourmands sur Tendance Ouest, puis dès 20h place aux Rencontres VIP réservées à 250 auditeurs, internautes et lecteurs de Tendance Ouest.

Depuis 1 an, le trio corrézien est sur le devant de la scène, grâce au hit A nos souvenirs un titre écrit en 2012. Après des centaines de concerts, le groupe est repéré par la maison de disques Play Two et signe l'album Un Air de Rien, vendu à plus de 200 000 exemplaires. Le groupe se lance alors dans une grande tournée qui passe par les plus grandes salles françaises et s'arrêtent dans les plus grands festivals de l'Hexagone. Évidemment, le second single, est également un franc succès grâce à ses mélodies et à son gimmick chanté par Mylène.

• Lire aussi. Chauffer dans la Noirceur dévoile sa programmation

• Lire aussi. [Interview] Jérémy Frérot de ses propres ailes au 106 à Rouen



Le duo Lautner, porté par Axel et Sacha (vu dans Destination Eurovision sur France 2) sera également de la partie grâce au succès du titre J'ai pas le temps, écrit par Sophie Tapie et réalisé par John Mamann.

Les Rencontres VIP débutent à 20h au Casino Partouche de Cabourg, après le groupe normand Saint-Hilaire. Tout ceci se déroulera dans un cadre exceptionnel, au cœur de la capitale de l'amour, sur la côte fleurie.

Pour gagner vos 2 invitations, jouez par SMS à partir du vendredi 3 mai 2019 à 9h, envoyez le code VIP au 7 11 12 (2x0.65€ + coût SMS), tentez aussi votre chance du 10 au 17 mai entre 6h et 9h dans Normandie Matin.

• Lire aussi. [Interview] Le groupe rouennais Saint-Hilaire présente un 2e album

• Lire aussi. Dix ans de scène pour la rockeuse rouennaise Lady Arlette !

• Lire aussi. -M- présente son nouvel album au Zénith de Caen