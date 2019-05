Dix ans de scène pour la rockeuse rouennaise Lady Arlette !

La fantaisie, c'est encore ce qui définit le mieux la rockeuse rouennaise Lady Arlette alias Annabelle Cavallin. Après dix ans de scène elle dresse un bilan sous forme d'un best-of joyeux, tonitruant, à la fois tendre et croquant avec un bon nombre d'invités surprises de qualité. Elle se prête à un interrogatoire et jure de ne dire rien que la vérité. Lady Arlette avoue tout !

D'où vient Lady Arlette ?

"Mes premiers pas sur scène se sont faits aux côtés de Claire Jau et dans le groupe Qu'en pense Gertrude. J'ai entamé mon projet en solo en 2009. C'est cette année-là que je montais pour la première fois sur scène dans la peau de Lady Arlette : j'assurais alors la première partie d'une artiste canadienne Ariane Moffat au Trianon. Dès le début j'ai bénéficié du soutien du Trianon qui m'a offert une aide précieuse tout au long de ces dix ans : qu'il s'agisse d'écoute, de conseils, de soutiens financiers, d'accueil en résidences et en répétitions. Cette salle de spectacle et son équipe sont partie prenante du projet."

Qui est vraiment Lady Arlette ?

"Lady Arlette est une diva rock-dentelle ! À mes débuts je produisais un son très pop. Aujourd'hui l'esprit Lady Arlette c'est beaucoup d'énergie sur scène et de l'électricité dans l'air mais c'est surtout un arrangement qui, grâce au travail de Ludwig Brosch, permet de mettre en avant les textes et la voix car le sens du texte est essentiel."

Qui sont vos complices ?

"Sur la scène du Trianon, pour ce concert anniversaire, on retrouvera mes quatre partenaires : parmi eux Paolo Consiglio qui m'a accompagné dès les débuts mais il y a aussi quelques nouveaux venus comme Clémence Denoyer la bassiste qui a intégré le projet en 2016 et le clarinettiste William Pina qui nous a rejoints il y a un an."

Qu'est-ce que vous nous préparez ?

"On aura l'occasion d'entendre un best-of de ces dix dernières années dans une version scénique et très électrique. Je revisiterai mes meilleurs morceaux en compagnie de nombreux invités comme Claire Jau et Qu'en pense Gertrude mais aussi GuL ou Bruno Hauchecorne : ce sont des musiciens et paroliers normands qui sont également tous des amis proches. On entendra une vingtaine de titres dont cinq nouveautés et plusieurs chansons seront jouées en duo !"

Quels sont vos prochains projets ?

"L'année prochaine, la sortie d'un nouvel album est prévue grâce au soutien de Dominique Blanc-Francard, un ingé son parisien que nous avons rencontré grâce à un tremplin remporté l'année dernière à Trouville, du sable, des mouettes et des guitares électriques. Le concert est surtout un best-of mais on entendra quelques titres totalement inédits histoire de patienter un peu jusqu'à la sortie de l'album."

Vendredi 3 mai 2019 à 20h30 au Trianon transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. 6 à 14€. Tél. 02 35 73 95 15

