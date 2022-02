Galvanisant. La chanteuse rouennaise Amélie Affagard fait son cirque à Sotteville !

Accompagnée sur scène par ses fidèles complices Philippe Vermont et Théophile Demarcq, Amélie Affagard présente au Trianon à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) Quel cirque ! Ce nouveau spectacle enlevé et énergisant au style plus électro que le précédent dans lequel elle nous livre sa vision du monde, mariant un sens aigu de la psychologie humaine et une bonne dose de tendresse. Amélie se confie et nous annonce la couleur :

Comment est né ce nouveau spectacle ?

"C'est le fruit d'un an et demi de travail. Après une résidence au Val-aux-Grés à Bolbec puis au Moulin à Louviers, c'est au Trianon que le spectacle a trouvé sa forme finale grâce au concours de Stéphane Landais qui s'est chargé de la scénographie. Nous allons donc le présenter au public pour la toute première fois au Trianon le 23 avril."

Quels sont les sujets abordés ?

"J'ai appelé cet album Quel cirque ! car c'est le reflet de ce que l'on vit actuellement dans notre société malade. Je varie beaucoup les émotions : j'aime passer d'un état d'âme à l'autre le temps d'une chanson. Il y a dans ce nouveau spectacle des moments de franches rigolades qui alternent avec des sujets tristes et émouvants : comme dans la vie on passe du rire aux larmes sans transition. Je parle de deuil, de maternité, d'amour vieillissant et je partage ainsi un peu ma vie mais je prends aussi le pouls de notre société malade. J'aime tout simplement raconter des histoires. Par mes chansons je veux surtout promouvoir la rencontre et le partage."

Didier Dervaux et Dominique Bonafini ont coécrit les chansons de ce nouvel album, qu'est-ce que cela vous a apporté ?

"Dominique et Didier avaient déjà collaboré à l'écriture sur le précédent album. J'aime beaucoup partager le travail d'écriture avec des hommes et enrichir ainsi mon analyse féminine. On a toujours besoin d'un regard neuf sur son travail. J'aime les mots qui sonnent et Didier et Dominique sont de très bons paroliers qui m'ont aidé à trouver le mot juste pour exprimer mes sentiments et partager des émotions. Même si la trame de ce spectacle est personnelle, leurs visions de poète ont optimisé mes idées et leur collaboration m'a vraiment enrichi. Ils m'ont permis de trouver l'équilibre parfait entre le texte et la musique."

Mardi 23 avril 2019 à 20h30 au Trianon à Sotteville-lès-Rouen. 6 à 14€. Tél. 02 35 73 95 15

