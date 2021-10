Chanson rock. Monsieur Wolf présente son nouvel album au Trianon, près de Rouen

Patrick Gouffran incarne sur scène, depuis 2009, Monsieur Wolf : un alter ego sombre et mélancolique. Entouré de ses musiciens et complices, Philippe Yung et de Cédric David mais aussi de quelques invités surprises, comme Just Alone et François Casays, Monsieur Wolf se prête à des expérimentations sonores et musicales et joue avec le rythme et la musicalité des textes.

Il nous parle de Bone, son nouvel album et de son concert à venir au Trianon qui sera donné à l'occasion de sa sortie :

Qui est Monsieur Wolf ?

"Ce personnage est né en 2009. J'avais déjà depuis longtemps à l'esprit le nom de ce personnage et l'univers étrange qu'il suggérait. C'est 'L'herbe rouge' de Boris Vian qui me l'a inspiré. Dans ce livre, Monsieur Wolf est une sorte de savant fou qui invente une machine à retirer les rêves. Monsieur Wolf est un hétéronyme. Nous avons tous en nous-même des facettes très différentes, c'est mon côté sombre et désillusionné."

Comment sont nés les textes de ce nouvel album ?

"'Bone' est le 2e album publié sous le nom de Monsieur Wolf. Corinne Bouteleux, parolière et artiste peintre, a produit l'essentiel des textes du premier album. Elle a largement contribué à la naissance de cet univers. Aujourd'hui la majorité de mes textes sont écrits par Philippe Marcel Yung mais je compose aussi davantage. Philippe Marcel imagine des textes fantastiques voire surréalistes, les miens sont poétiques et parfois dénués de sens, j'aime surtout faire sonner les mots entre eux et jouer avec le rythme : c'est presque du scat par moments."

Quelle méthode de travail avez-vous utilisée pour donner le jour à Bone ?

"Bien souvent, je pars du texte. Je travaille seul en m'accompagnant de la guitare chez moi, c'est vraiment expérimental. Ma méthode est celle du peintre : je travaille par couches successives la matière et la couleur, j'ajoute de la matière, j'en enlève au gré de ma fantaisie puis je propose les arrangements."

Entre Wolf, le premier album et Bone, comment le style évolue-t-il ?

"'Wolf' est le premier album de Monsieur Wolf. Il était bien plus intimiste que celui-ci dans ses arrangements. C'était une formule condensée guitare/voix. Pour 'Bone', les arrangements sont beaucoup plus rock. La batterie, les percussions et le synthé contribuent à créer une atmosphère vraiment immersive. Ce deuxième album est le fruit de nouvelles recherches sonores."

Quels sont les univers musicaux qui vous inspirent ?

"J'aime Alain Bashung et Bertrand Belin mais j'ai aussi vraiment été influencé par Houellebecq qui a enregistré quelques albums avec Burgalat : ce n'est pas vraiment du chant mais plutôt du parlé/chanté. En fait, mes sources d'inspirations sont vraiment vastes, de la musique de Bach au Velvet underground, toutes ces influences ont nourri mes chansons et ma musique."

Vendredi 18 janvier 2019 à 20h30 au Trianon transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. 8 à 16€. trianontransatlantique.com