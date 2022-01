Inédit. Les Fatals Picards : un nouvel album  et un concert près de Rouen

Après Fatals Picards country club publié en 2016, le groupe toujours aussi populaire nous présente au Trianon Transatlantique, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), des chansons inédites de l'album Espèces menacées afin de faire patienter leurs fans avant sa sortie prévue le 26 avril 2019. Laurent Homel, guitariste du groupe, répond à nos questions :

Qu'est-ce que c'est l'esprit des Fatals Picards ?

"Depuis nos débuts en 1998 nous restons fidèles à nos idées : il y a toujours beaucoup de second degré et d'humour et nous aimons jouer avec les mots de notre belle langue française. L'album à venir est cependant beaucoup plus rock'n'roll. Le concert réunit des vieux morceaux comme Punk à chien ou Mon père était tellement de gauche mais aussi des chansons inédites. Ce concert est pourtant très cohérent car cette évolution du style se fait sans rupture, mais plutôt dans une continuité logique. Nous avons eu le désir d'évoluer sans renier notre ADN. Quant aux sujets évoqués on chérit toujours les thèmes farfelus mais on introduit aussi des sujets de société plus sérieux quoiqu'ils soient traités avec dérision. En tout cas l'humour reste au cœur du projet. Nous avons aussi bien recours à l'absurde, aux jeux de mots qu'aux effets comiques plus immédiats."

Comment Les Fatals Picards composent-ils ?

"Parfois ce sont des textes que j'écris seul ou parfois Paul Léger les écrit ou bien encore nous écrivons ensemble au cours de séances d'écriture collective. Tout se fait dans l'échange et la discussion : c'est un vrai travail d'équipe. Nous sommes très rigoureux dans l'écriture afin de tenir le rythme que nous nous sommes fixé depuis 19 ans qui consiste à produire un album tous les deux ans : il faut donc sans cesse se réinventer. Presque toujours les textes pré-existent à la musique. Les mots ont leur propre musicalité. Les textes sont faciles à habiller quand ils sont bien écrits. Il y a des évidences."

Quelles sont vos sources d'inspiration ?

"Les références ce sont celles qui nous ont construites même si aujourd'hui notre style s'en éloigne. En termes d'humour, on aime Desproges, les Monty python, les Nuls ou Coluche et nos références musicales sont Brassens et Ferra pour leur engagement mais aussi Renaud. Notre chanson Morfler, qui parle du temps qui use le couple fait d'ailleurs penser à une vieille chanson de Renaud. Nous avons aussi beaucoup de références littéraires mais aujourd'hui notre plume est bien singulière : difficile de comparer notre morceau Sucer des cailloux qui parle des interdits alimentaires à quoi que ce soit !"

