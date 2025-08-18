La friche Jules Adeline du quartier Grammont de Rouen a été transformée en "terrain d'aventure" depuis lundi 18 août. "C'est un dispositif pédagogique né en Suède, qui existe depuis les années 1940", explique Guillaume Viger, animateur et coordinateur au sein de l'association Des camps sur la comète. Il a été pensé par un architecte qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, "constate qu'il y a des terrains vagues et une jeunesse livrée à elle-même et décide d'utiliser ces espaces pour en faire des lieux pédagogiques". Aujourd'hui, l'association a repris le concept en proposant gratuitement des ateliers bricolage pour tous. "Le fait qu'il y ait du matériel à disposition et un terrain, c'est pratique", assure Sylvain Petit, père de famille. Son fils Saël Petit a même pu passer son permis de bricolage. "Maintenant, je peux construire une cabane et un tipi !" s'exclame-t-il avec fierté. Le lieu est ouvert du lundi au samedi de 11h à 18h jusqu'au 30 août, puis tous les mercredis après la rentrée scolaire, aux mêmes horaires, et durant les vacances de la Toussaint.
Rouen. Une friche urbaine transformée pour apprendre aux enfants à bricoler
Loisir. Depuis lundi 18 août, la friche Jules Adeline située dans le quartier Grammont à Rouen, a été transformée en "terrain d'aventure". Jusqu'en novembre, l'association Des camps sur la comète a investi les lieux pour les amateurs de bricolage.
Publié le 18/08/2025 à 18h00 - Par Justine Carrère
