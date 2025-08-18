En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Rouen. Une friche urbaine transformée pour apprendre aux enfants à bricoler

Loisir. Depuis lundi 18 août, la friche Jules Adeline située dans le quartier Grammont à Rouen, a été transformée en "terrain d'aventure". Jusqu'en novembre, l'association Des camps sur la comète a investi les lieux pour les amateurs de bricolage.

Publié le 18/08/2025 à 18h00 - Par Justine Carrère
Rouen. Une friche urbaine transformée pour apprendre aux enfants à bricoler
Jusqu'en novembre, l'association Des camps sur la comète a transformé la friche Jules Adeline en "terrain d'aventure". Saël Petit (à gauche) a pu passer son permis bricolage.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La friche Jules Adeline du quartier Grammont de Rouen a été transformée en "terrain d'aventure" depuis lundi 18 août. "C'est un dispositif pédagogique né en Suède, qui existe depuis les années 1940", explique Guillaume Viger, animateur et coordinateur au sein de l'association Des camps sur la comète. Il a été pensé par un architecte qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, "constate qu'il y a des terrains vagues et une jeunesse livrée à elle-même et décide d'utiliser ces espaces pour en faire des lieux pédagogiques". Aujourd'hui, l'association a repris le concept en proposant gratuitement des ateliers bricolage pour tous. "Le fait qu'il y ait du matériel à disposition et un terrain, c'est pratique", assure Sylvain Petit, père de famille. Son fils Saël Petit a même pu passer son permis de bricolage. "Maintenant, je peux construire une cabane et un tipi !" s'exclame-t-il avec fierté. Le lieu est ouvert du lundi au samedi de 11h à 18h jusqu'au 30 août, puis tous les mercredis après la rentrée scolaire, aux mêmes horaires, et durant les vacances de la Toussaint.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
Canne de volant de voiture
Canne de volant de voiture Villeneuve-d'Ascq (59491) 15€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Plaques de cuisson
Plaques de cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 25€ Découvrir
Thermomix TM6 noir
Thermomix TM6 noir Chambaron-sur-Morge (63200) 800€ Découvrir
Mini-pelle Kubota U27-4
Mini-pelle Kubota U27-4 Audincourt (25400) 14 999€ Découvrir
Tuyau microporeux 7,50 m neuf
Tuyau microporeux 7,50 m neuf Le Genest-Saint-Isle (53940) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Rouen. Une friche urbaine transformée pour apprendre aux enfants à bricoler
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple