Saint-Étienne-du-Rouvray. Un terrain d'aventure pour initier les enfants au bricolage

Il fait partie des dix projets prototypes annoncés en mai dernier par Rouen Seine Normande 2028, dans le cadre de la candidature de Rouen Capitale européenne de la culture. Terrain d'aventure des Bruyères, situé au Champ des Bruyères à Saint-Étienne-du-Rouvray, une idée qui fait écho au thème de la ville à hauteur d'enfant, auquel Rouen Seine Normande 2028 est attaché.

Un espace gratuit qui s'adresse à tous

Pour ce projet, le collectif rouennais Yakafokon encadre les enfants. "Le terrain d'aventure est un espace qui s'adresse à tous les enfants qui ont entre 6 et 16 ans. Il est gratuit, libre et sans inscription. Tous peuvent venir entre 14 et 19 heures, indique Aurèle Rattez, membre du collectif. Dedans, les enfants apprennent à manipuler des outils simples non électriques, principalement le marteau, la scie et la tenaille, et avec ça, on leur propose du bois et du textile avec lesquels ils pourront construire l'objet de leur rêve."

Un permis outil à passer pour le bricolage

Avec le Terrain d'aventure, les enfants apprennent à utiliser des scies et d'autres outils.

"Avant de pouvoir participer, ils passent un permis outil, ou permis à bricoler, précise l'encadrant. On leur explique les règles de sécurité à respecter pour pouvoir travailler collectivement, qu'un outil n'est pas une arme et qu'on doit prendre soin de soi et des autres." Car, dans le cadre d'un terrain d'aventure, l'idée est de créer sa propre aire de jeux en la construisant de ses mains. "On leur montre aussi les gestes pour les utiliser et, lorsqu'ils sont capables d'utiliser le marteau ou la scie, on leur délivre un bracelet leur donnant le droit de revenir à tout moment", ajoute-t-il. Et le collectif Yakafokon connaît bien le domaine de la construction : pour cause, il a été créé par un ensemble d'architectes venus de l'école d'architecture de Darnétal. "On fait beaucoup de projets en milieu scolaire et on a fait un voyage d'étude en Allemagne où on a travaillé sur la place de l'enfant en ville et dans l'espace urbain, renchérit Aurèle Rattez. Et à la suite de ça, la Ville de Rouen nous a contactés sur notre projet ville à hauteur d'enfant, qui est un concept déjà présent en Allemagne."

"C'est amusant et c'est pratique de savoir bricoler"

Les enfants ont pu construire une cabane au Terrain d'aventure de Saint-Étienne-du-Rouvray au Champ des Bruyères.

Une centaine d'enfants peuvent être accueillis au terrain d'aventure, tous les jours jusqu'au vendredi 4 août. "On a utilisé des objets pour fabriquer une petite planche et ensuite, avec le permis, on peut construire des cabanes", confie Safiya Chouaib, 12 ans. "C'est amusant et c'est pratique de savoir bricoler", ajoute-t-elle. "Je ne savais pas que c'était aussi passionnant le bricolage, j'aime vraiment ça. J'aime bien manier des outils et savoir que maintenant, je peux bricoler toute seule ! ", s'exclame Sarah Ndiaye, 10 ans. "Moi, je suis plus passionné qu'avant. J'ai appris l'art de façonner des choses en bois et j'aimerais bien faire des outils en bois maintenant", relate Riadh Haik, 11 ans.

Pratique. Du lundi au samedi, de 14 heures à 19 heures, entrée libre et gratuite, sans inscription