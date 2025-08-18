Le Havre. Presque 650 pèlerins pour le 50e pèlerinage diocésain à Lourdes

Le 50e pèlerinage diocésain à Lourdes réunira presque 650 pèlerins du diocèse du Havre du 21 au 26 août.

Deux TGV spéciaux seront spécialement affrétés au départ de la gare du Havre, avec un arrêt par la gare de Bréauté-Beuzeville. Une partie est aménagée pour le confort des malades et des handicapés. Les pèlerins sont des personnes malades ou en situation de handicap (118), des cadets normands (130), infirmières de Lourdes (147), foulard blanc (17), des personnes valides (146) et le pèlè jeunes (entre 9 et 18 ans) accompagné par les animateurs de la pastorale des jeunes (84). L'ensemble du groupe est supervisé par Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, et l'abbé Didier Roquigny, curé de la paroisse Saint-Gabriel Cap de Caux.

Un moment de recueillement

Issus des différentes paroisses du diocèse, les pèlerins se rendent à la cité mariale où de multiples activités sont proposées : temps de prière, rencontres, conférences et des cérémonies. Le thème du pèlerinage cette année est "Avec Marie, pèlerins d'espérance". L'année 2025 est particulière, étant l'année jubilaire. Chaque pèlerin est invité à faire l'expérience du pardon.

Pendant ce pèlerinage, les maisons d'Eglise de l'Oasis (Fécamp) et le Centre marial (Le Havre) donnent rendez-vous à 15h30 pour la prière du chapelet en union avec les pèlerins du diocèse. Cette prière aura lieu tous les jours du 21 au 26 août.