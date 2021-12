rouen. À Rouen, des jeunes passent un speed dating face aux élus

Des jeunes gens ayant tous, comme point commun, d'avoir la volonté de mener à bien un projet d'utilité publique ont été invités à roder leur discours à l'Hôtel de ville de Rouen (Seine-Maritime), jeudi 26 avril 2018. Ainsi, 24 projets ont été présentés à différents responsables de services communaux afin de peaufiner leur argumentaire et de recevoir quelques retours salutaires.

Christine de Cintré, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, précise que ce test est bénéfique pour les participants à plus d'un titre : "Un moyen de travailler leur pitch et de s'inscrire dans le paysage économique local". Les tours de tables s'enchaînent toutes les dix minutes, leur permettant de recueillir près de dix avis éclairés durant cette heure et demi-marathon.

Présentation devant un jury

En juin, ce sera le moment de présenter officiellement leur projet devant un jury composé de personnalités municipales et d'anciens lauréats de la bourse Tremplin. Une façon astucieuse de créer du lien entre les différentes générations d'acteurs de la vie citoyenne rouennaise.

Si le projet est retenu, une participation financière à la mise en œuvre du projet sera attribuée aux lauréats 2018 par la ville. Cette année l'enveloppe globale consacrée au dispositif est de 10 000 €, historiquement quatre à cinq projets sont finalement retenus. Certains lauréats 2017 continuent leur développement à l'image du collectif Chevalet noir ou du Café Moustache, preuve que ce tremplin peut mener loin.

