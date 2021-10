Du jour au lendemain, ils ne donnent plus signe de vie. Pour les familles de ces disparus, l'attente peut durer des jours, des mois ou même des années. "Dès que le téléphone sonne, les proches espèrent. Dans la rue, ils ont toujours l'impression de croiser la personne recherchée", raconte Fabienne Beausoleil.

"Le but n'est pas de faire le travail de la police"

Pour accompagner ces familles qui "souvent ne savent plus à qui s'adresser", cette jeune retraitée a décidé de mettre en place une association. Une antenne de l'ARPD (Assistance et recherche de personnes disparues) verra donc bientôt le jour à Rouen (Seine-Maritime).

"Le but n'est pas du tout de faire le boulot de la police, détaille-t-elle. Il s'agit surtout d'un soutien moral et d'une aide pour les démarches à suivre. Dans ces situations, les parents, les proches ont le nez dans le guidon. Avec un oeil extérieur, nous serons là pour les accompagner à la police, diffuser un avis de recherche et si possible ouvrir de nouvelles pistes.".

Le droit à disparaître : pas de recherche systématique

Surtout que depuis 2013, la police n'enquête plus de façon systématique. Si des recherches sont toujours engagées lorsqu'un mineur disparaît, un adulte peut lui partir acheter des cigarettes et ne jamais revenir. Si rien n'est jugé inquiétant, aucune enquête ne sera ouverte. "Chacun a désormais le droit de disparaître demain, explique Fabienne Beausoleil. Mais l'angoisse de la famille est toujours là."

En France, plus de 60 000 personnes disparaissent chaque année. Parmi elles, 1 000 disparus demeurent introuvables.

Pour "montrer aux gens qu'ils ont quelqu'un à qui parler", l'antenne rouennaise de l'ARPD cherche actuellement un local pour assurer quelques permanences. Les bénévoles sont joignables au 06 20 19 14 27 ou par mail à arpd.rouen@outlook.fr

