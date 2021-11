Rouen. [Vidéo] Seine-Maritime : les autorités contrôlent les colonies de vacances

Même si elles n'ont plus le même succès qu'il y a quelques années, les colonies de vacances attirent toujours les enfants. En Seine-Maritime, environ 900 accueils collectifs de mineurs (la nouvelle dénomination des colonies de vacances) sont mis en place sur le territoire, certains avec hébergement et d'autres sans.

Différents types de contrôle

C'est le cas du centre de loisirs Rosa Parks à Rouen (Seine-Maritime) qui accueille, durant tout le mois d'août 2019, 27 enfants de 3 à 6 ans et 36 jeunes de 6 à 12 ans (sur une capacité totale de 100 places). Le lieu a fait l'objet d'une opération de contrôle menée par les services de la préfecture de Seine-Maritime, lundi 5 août 2019.

"Il s'agit d'un contrôle sur la pédagogie et de savoir si le projet porté est bien respecté et si l'équipe est compétente, explique Benoît Lemaire, directeur de cabinet du préfet de Seine-Maritime. Ensuite un contrôle sur le bâtiment en lui-même et un contrôle sanitaire sur la restauration sont effectués."

Des vérifications préalables

Environ 10% des accueils collectifs de mineurs font l'objet, chaque été, de contrôle in situ des services de la préfecture. Mais des vérifications préalables avant l'ouverture des accueils sont effectuées, notamment sur le personnel. "Il y a d'abord un contrôle papier, c'est-à-dire que l'administration a toute l'organisation, le nom de tous les gens qui vont y travailler et peut tout vérifier", poursuit Benoît Lemaire.

Des enfants de 3 à 12 ans sont accueillis dans le centre Rosa Parks à Rouen durant l'été. - Amaury Tremblay

Dans certains cas, le préfet peut décider de fermer un accueil collectif de mineurs si des risques majeurs pour les enfants sont constatés lors d'un contrôle.

