Rouen. La nouvelle Caf de Rouen ouvre ses portes le 23 avril 2019

Changement de rive pour la Caisse d'allocations familiales (Caf) de Seine-Maritime à Rouen (Seine-Maritime). Après 18 mois de travaux, le public sera accueilli, dès le mardi 23 avril 2019, dans les nouveaux locaux situés rive gauche. Les allocataires devront se rendre avenue Jean-Rondeaux et non plus rive droite, rue des Forgettes.

Répondre aux besoins

Ce service public occupait ces locaux depuis 1945, mais ils n'étaient plus adaptés aux besoins actuels. Un espace numérique sera désormais accessible aux allocataires, qui continueront d'être accueillis par des conseillers, sur rendez-vous.

Cette nouvelle Caf est située juste devant un arrêt de la nouvelle ligne de Teor, T4, et à proximité du métro. Les horaires restent les mêmes, de 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi.

A LIRE AUSSI.

Déjà plus de 2 millions d'euros de fraude au RSA en Seine-Maritime en 2016

2019 : une année capitale dans la Métropole de Rouen