Côte d'Albâtre. Un début de saison touristique prometteur

Avec 22,5 millions de nuitées en 2024, la Seine-Maritime confirme sa belle dynamique touristique, dans la lignée de l'année exceptionnelle de 2023, selon Seine-Maritime Attractivité. Le département accueille presque autant de touristes étrangers que français (même si ces derniers restent un peu plus nombreux).

En ce début août, difficile de tirer un premier bilan pour 2025, mais les ressentis sont bons du côté des professionnels.

Un bon début de saison

Du côté de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, l'office de tourisme de Veules-les-Roses enregistre une hausse de fréquentation de 16,4% (entre le 1er avril et le 31 juillet) et de 5,8% à Saint-Valery-en-Caux par rapport à 2024.

"C'est une très, très belle saison, confirme Annie Blondel, responsable accueil des offices de tourisme de la Côte d'Albâtre. Nous avons eu de la chance d'avoir une très belle météo en mai-juin. Juillet a été mitigé mais la fréquentation est belle."

Les Allemands et les Britanniques de retour

Côté profils, si les Français restent majoritaires (provenant essentiellement de Normandie, du Nord et d'Ile-de-France), Annie Blondel constate une belle fréquentation des touristes étrangers. "Les Allemands et les Britanniques sont de retour. Les Belges restent majoritaires. Et pour le mois d'août on attend les Italiens, c'est traditionnel." Autre constat depuis quelques années, les Français venant du sud, au-delà de la Loire, sont de plus en plus nombreux.

Annie Blondel - responsable accueil des offices de tourisme de la Côte d'Albâtre

Un tourisme nature

La communauté de communes de la Côte d'Albâtre, qui gère les cinq offices de tourisme du territoire (Saint-Valery-en-Caux, Veules-les-Roses, Cany-Barville, Veulettes-sur-Mer et Bourg-Dun), veut faire la promotion de la nature authentique. "C'est l'ADN de notre territoire entre terre et mer", explique Jérôme Lheureux, le président de la communauté de communes Côte d'Albâtre.

Si Veules-les-Roses reste la locomotive touristique de la Côte d'Albâtre, la communauté de communes tente de faire rayonner l'ensemble de son territoire. "Les touristes sont en quête de nature, analyse Annie Blondel. Ils se renseignent beaucoup sur les randonnées et les circuits vélos." Autres atouts du territoire : la base de loisirs du lac de Caniel, la base nautique de Veulettes-sur-Mer ou encore la descente de la Durdent.