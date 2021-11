Étretat. Etretat-Dieppe en courant, au profit de "Bouger pour l'autisme"

Le défi Run Falaises 100 se déroulera ce samedi 11 novembre 2017 le long du littoral de la Seine-Maritime : 110 kilomètres entre Etretat et Dieppe, en courant, par le GR 21. C'est Quentin Thieblemont qui s'est lancé ce défi, après les traversées d'autres sportifs en 2016 (Victorien Lanon) et 2015 (Guillaume Eloy). Quentin Thieblemont vit à Rouen depuis un an. Il travaille dans le management. C'est surtout un passionné de sport et de course à pied :

La traversée entre Etretat et Dieppe se fera par étapes. Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent le rejoindre sur l'un des tronçons. Quentin Thieblemont court pour la bonne cause. Tout au long de son parcours il va récolter des fonds pour l'association Bouger pour l'autisme.

Six étapes

Run Falaises 100 – le 11 novembre 2017

Départ à 6h00 d'Etretat

• Fécamp (entre 7h45 et 8h00)

• Saint-Pierre-en-Port (entre 9h20 et 9h45)

• Veulettes-sur-Mer (entre 11h25 et 11h55)

• Saint-Valery-en-Caux (entre 12h40 et 13h20)

• Veules-Les-Roses (entre 13h50 et 14h30)

• Quiberville (entre 15h20 et 16h20)



Arrivée entre 17h50 et 18h30 à Dieppe

