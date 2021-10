Caudebec-en-Caux. Sur les bords de Seine, les campeurs ne perdent pas une miette de l'Armada

Si vous cherchez les meilleurs endroits pour voir passer les bateaux de l'Armada 2019, un indice : repérez les camping-cars ! Ils sont nombreux à s'être installés en bord de Seine depuis le début de la semaine pour assister au spectacle, au plus près de l'eau.

Parmi les lieux privilégiés, il y a Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime) et son Camping Barre Y Va. C'est là que se sont rendus Marie-José Daste et son mari en 2008 et 2013 pour les précédentes Armada. Caravanes, camping-cars, mobil-homes et tentes sont installés à une trentaine de mètres du fleuve et leurs occupants peuvent ainsi profiter au maximum du spectacle. C'est donc à nouveau là que Marie-José a décidé d'arrêter son véhicule dimanche 2 juin. Mais cette année, elle a fait le voyage seule, son mari étant décédé il y a tout juste un an. Cependant, c'était une promesse : l'Armada 2019, elle en serait, pour lui, pour leur histoire et pour leur amour pour ces immenses voiliers. La sexagénaire a donc fait la route, "tranquillement", depuis le Gers où elle réside. Avec son accent chantant, elle raconte ses souvenirs des précédentes éditions et toujours, cette "féerie".

Réveil à 3 h 15

Marie-José a donc décidé d'en profiter à fond, comme chaque année. C'est ainsi qu'elle a mis son réveil à 3 h 15 dans la nuit de mardi à mercredi pour voir passer le premier voilier, le Kruzenshtern. "J'ai même appris à mettre le réveil sur mon téléphone parce que je ne savais pas comment faire ! s'amuse-t-elle. Et d'ailleurs je me suis trompée, j'ai mis une heure plus tôt !" Elle a donc dû attendre de longues minutes, auxquelles s'est ajouté le retard du navire russe, mais finalement, vers 5 heures, Marie-José a pu le voir et le prendre en photo. Rebelote avec les suivants, le Mir, le Tarik Ben Ziyad ou encore le Cuauhtemoc et sitôt les photos prises, elle s'attelle à les mettre sur Facebook pour raconter ses aventures à ses proches.

A Villequier, on pourrait presque profiter de l'Armada les pieds dans l'eau ! - Noémie Lair

À quelques pas de Marie-José, Yves Dubray et sa femme viennent tout juste d'arriver dans le camping. C'est la première fois que ces Loir-et-Chériens viennent assister à l'Armada. C'est un ami normand qui leur a conseillé l'événement et le camping. Ils ont réservé dès le mois de décembre pour être sûrs d'avoir une place. "On est le long de la Seine, il n'y a pas besoin de se déplacer et on voit les navires arriver et repartir. C'est l'avantage, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de monde à Rouen !" En revanche, il s'y rendra quand même, en navette, pour pouvoir visiter les navires.

Udo Ziehmann vient d'Allemagne pour voir l'Armada ! - Noémie Lair

Sur les centaines de camping-car alignés le long de la Seine, il y a de nombreuses plaques étrangères. Udo Ziehmann vient par exemple pour la deuxième fois en Seine-Maritime pour l'Armada. Ce qui plaît à cet Allemand ? "Tout ! C'est fantastique de voir tous ces navires !". Alors comme Marie-José, il mitraille les navires avec son téléphone portable.

Idem pour Anna. Après Dieppe, Fécamp et Etretat, avec son amie, elles se sont installées à quelques kilomètres en aval, à Villequier. Là, difficile de faire meilleur point de vue : les spectateurs ont quasiment les pieds dans l'eau. De quoi profiter pleinement de l'Armada, aller et retour, en évitant la foule rouennaise.

