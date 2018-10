Armada 2019 à Rouen : premiers détails du programme et des animations

Les animations prévues pour la prochaine édition de l'Armada, du jeudi 6 au dimanche 16 juin 2019, se précisent. Une première ébauche du programme a été dévoilée, jeudi 11 octobre 2018, par les organisateurs de l'évènement.

Patrick Herr, le président de l'Armada, a rappelé la venue de la frégate l'Hermione, après d'intenses négociations. "Il faut 1,5 million d'euros pour faire venir l'Hermione, nous avons divisé la facture entre tous les ports mais la gratuité de l'Hermione n'est pas encore assurée."

Si l'Armada est un évènement gratuit, il se peut ainsi que l'Hermione soit le seul navire payant : "Nous verrons si les finances de l'Armada permettent la gratuité au mois de juin 2019".

La sécurité renforcée

Le rendez-vous sera marqué par un renforcement de la sécurité, par rapport à la dernière édition de 2013, en lien avec la menace terroriste. Quatre entrées principales seront installées au pied du pont Guillaume sur la rive droite, à proximité avec un arrêt de la future ligne de Teor T4 et une autre au niveau du pont Flaubert. Sur la rive gauche, au pied du pont Guillaume et au niveau du 108.

"Des portiques seront installés pour contrôler les personnes qui vont entrer mais ça sera très fluide", tient à rassurer Patrick Herr. Le modèle sera un peu le même que celui mis en place pour la foire Saint-Romain. Des barrières, des caméras et des drones seront déployés pour assurer la sécurité de l'Armada.

Sept soirées de concerts

Sept soirées de l'Armada (voir le détail ci-dessous) seront marquées par l'organisation de concerts confiés à la Région Normandie avec des changements par rapport à 2013. "Nous avons décidé de bâtir cette programmation avec les salles de musiques actuelles de la région", détaille Hervé Morin, le président du conseil régional.

Le but : "qu'on ne fasse pas appel simplement à une star nationale avec un cachet important", poursuit-il. S'il y aura bien des têtes d'affiche, la Région veut mettre en avant les artistes normands. Un budget de deux millions d'euros est mobilisé par la Région pour l'organisation de ces sept soirées qui seront entièrement gratuites.

Le programme de l'Armada

• Mercredi 5 juin 2019



C'est la Grande pagaille avec la mise à l'eau, dans la Seine, d'objets flottants non identifiés, des embarcations à l'allure originale.

• Jeudi 6 juin 2019



Arrivée des navires avec une levée du pont Flaubert entre 5 heures et 6 heures, puis le soir entre 21 heures et minuit "pour gêner le moins possible la circulation", assure Patrick Herr.

• Vendredi 7 juin 2019



Nouvelle levée du pont Flaubert entre 5 heures et 6 heures, puis entre 21 heures et minuit pour l'arrivée de l'Hermione. L'évènement accueillera le Congrès du mérite maritime. Puis première soirée de concerts suivis par un feu d'artifice entre 23 heures et 23h30.

• Samedi 8 juin 2019



Inauguration officielle de l'Armada à 11 heures, sur les rives droite et gauche de la Seine, en présence d'officiels avec la venue possible du chef de l'État Emmanuel Macron. Le soir, dîner des capitaines suivi par des concerts et un feu d'artifice entre 23 heures et 23h30.

• Dimanche 9 juin 2019



Messe des marins à 10h30 et le soir concerts de la Région et feu d'artifice entre 23 heures et 23h30.

• Lundi 10 et mardi 11 juin 2019



Animations sur les quais, concerts et feu d'artifice entre 23 heures et 23h30.

• Mercredi 12 juin 2019



Défilé des équipages, dans les rues de Rouen, entre 14h30 et 16h30. Dans la soirée, concerts et feu d'artifice entre 23 heures et 23h30.

• Jeudi 13 juin 2019



Animations sur les quais, concerts et feu d'artifice entre 23 heures et 23h30.

• Vendredi 14 juin 2019



Congrès des villes marraines. Animations sur les quais, concerts et feu d'artifice entre 23 heures et 23h30.

• Samedi 15 juin 2019



Grand footing des marins de l'Armada. Animations sur les quais, concerts et feu d'artifice exceptionnel entre 23 heures et 23h30.

• Dimanche 16 juin 2019



Départ de la grande parade à 11 heures au départ de Rouen et jusqu'à la mer. Le pont Flaubert sera levé de 10 heures à 16 heures. Clôture de l'événement à 17 heures.