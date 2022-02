Le Havre. La fibre pour tous d'ici fin 2020

Orange s'est engagé avec la métropole du Havre (Seine-Maritime) à finir son réseau fibre d'ici fin 2020, avec deux ans d'avance, sur le territoire de l'ex-Codah. L'opérateur va faire de même sur l'ensemble du département. Le chantier de la fibre est gigantesque en France : à fin 2019, 20 millions de kilomètres de câbles ont déjà été installés et Orange a, depuis 2015, déjà investi trois milliards d'euros.

Le Havre

Au Havre, le chantier de la fibre a débuté en 2013. C'est l'opérateur Orange qui se charge des travaux. En octobre 2019, ces derniers ont déjà bien avancé : 72 % des logements et locaux d'entreprises sont éligibles, 65 % pour l'ex-Codah (ce qui représente environ 133 000 locaux). Tous les logements pourront prétendre à la fibre optique d'ici fin 2020, et même si c'est Orange qui installe la fibre, le client aura le choix de faire appel à l'opérateur de son choix pour son abonnement.

Écoutez Marc Maouche, délégué régional Orange Normandie :

Fibre optique - Orange Impossible de lire le son.

Seine-Maritime

Sur la Seine-Maritime, Orange va équiper en fibre 60 % des logements. Le reste du territoire est maillé par SFR (presque 8 %) et par Seine-Maritime Numérique (environ 32 %). Pour l'heure (octobre 2019), l'opérateur Orange a connecté 174 212 logements à la fibre optique. C'est le territoire havrais le plus en avance (72 % des locaux éligibles), suivi de la métropole de Rouen (38 %), de l'agglomération de Fécamp (37 %) et de l'agglomération de Dieppe (21 %).

A LIRE AUSSI.

Le Havre Smart Port City : 10 ans pour devenir un territoire innovant

Orange : déploiement important de la fibre en Normandie

Première nationale : la fibre optique chez 100 % des habitants de l'Orne