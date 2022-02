Le-Havre. Siemens Gamesa : un nouveau contrat pour la future usine du Havre

Le Havre (Seine-Maritime) va devenir une place forte de l'éolien en mer. Après la dépose du permis de construire en février 2019 de Siemens Gamesa pour construire son usine d'éoliennes sur le port du Havre (Seine-Maritime), le groupe vient d'être choisi comme le fournisseur préférentiel d'Éolien Maritime France. Le communiqué a été publié mardi 16 avril 2019.

• Lire aussi : Usine d'éoliennes en mer : permis déposé au Havre



Siemens Gamesa sélectionné comme fournisseur préférentiel par Eolien Maritime France pour fournir et réaliser la maintenance des turbines de près de 1 GW de projets éolien en mer en France. Accord cadre pour des éoliennes SWT- 7.0-154 DD.#EnergyOfToday — Siemens Gamesa (@SiemensGamesa) 16 avril 2019

Alimenter Saint-Nazaire, Courseulles-sur-Mer ou Fécamp

L'accord prévoit de fournir les éoliennes de deux projets éoliens en mer au large des côtes françaises totalisant près de 1 000 MW. Éolien Maritime France, filiale d'EDF Renouvelables, va construire trois parcs offshore en France (Saint-Nazaire, Courseulles-sur-Mer et Fécamp). On ne sait pas encore quels projets sont concernés par l'accord avec Siemens Gamesa. Les turbines seront en tout cas produites dans la future usine du Havre, en plus des éoliennes prévues pour les parcs de Dieppe Le Tréport, Saint-Brieuc et Yeu Noirmoutier. L'accord prévoit également un futur contrat de service pouvant aller jusqu'à 15 ans.

2/2 Ces turbines seront assemblées au Havre. Cette décision renforce la position stratégique de notre place portuaire pour le développement des projets d'éoliennes offshore et ancre dans la durée le partenariat du Port du Havre avec Siemens GAMESA. #Eolien #LeHavre #HAROPA — HAROPA Ports 🇫🇷 (@Haropaports) 16 avril 2019

L'usine havraise en attente de financement

L'annonce a de quoi réjouir encore un peu plus les acteurs politiques et économiques de la place du Havre. Jean-Baptiste Gastinne, maire du Havre et président de Le Havre Seine Métropole, parle d'une " bonne nouvelle pour le territoire qui se trouve renforcé comme principale place d'implantation de la nouvelle filière industrielle française de l'éolien offshore ". L'élu précise que " la place du Havre attend désormais un engagement fort de la part de ses partenaires que sont l'État et la région Normandie pour permettre le financement des travaux " des infrastructures portuaires devant accueillir l'usine. Il manque 23 millions d'euros sur un projet d'investissement validé à 57 millions d'euros.

Les premières éoliennes devraient sortir du site havrais dès 2022.