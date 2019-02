Usine d'éoliennes en mer : permis déposé au Havre

C'est un projet vieux d'au moins sept ans, l'implantation d'une usine d'éoliennes au Havre (Seine-Maritime). Une étape importante a été franchie le vendredi 15 février 2019. Siemens Gamesa a enfin déposé un permis de construire pour son projet industriel. Le site (implanté au cœur du port havrais, sur une friche portuaire) devrait produire des pâles et des nacelles d'éoliennes offshore d'ici 2022. L'usine Normande fournira les éoliennes en mer pour les projets de Dieppe Le Tréport, Saint-Brieuc et Yeu Noirmoutier.

Le projet Havrais. - Siemens Gamesa

750 emplois

750 emplois directs et indirects sont en jeu. Les embauches et les formations commenceront six mois à un an avant le début de la production (prévue fin 2021).

Le calendrier

Le port du Havre va aménager 36 hectares de friche portuaire au cœur de ses installations pour pouvoir accueillir cette usine. Les travaux pour aménager le terrain débutent en ce début d'année 2019.

La construction de l'usine débutera mi 2020 pour une mise en service fin 2021. Le projet devrait atteindre son rythme de croisière en 2023 avec l'aménagement spécifique des quais. Les éoliennes pourront être embarquées sur des navires pour rejoindre directement leur lieu d'implantation.