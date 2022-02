Le-Havre. L'Hermione à Caudebec-en-Caux : la billetterie est ouverte !

C'est l'un des bateaux les plus attendus de l'Armada 2019 à Rouen. L'Hermione, réplique de la frégate de La Fayette, sera en Seine-Maritime en mai et juin prochains et il sera possible de la visiter. Mais le navire attire les curieux et les billets pour monter à bord sont rapidement réservés. Pour preuve, les 5 000 billets pour la visiter à Cherbourg-en-Cotentin (Manche) en mai se sont écoulés en un mois.

Pour éviter de louper le coche lors de son passage chez nous, il est donc essentiel de noter les dates, le règlement et savoir où et comment réserver son billet.

Aller-retour en Seine-Maritime

Tout d'abord, il faut connaître les dates de passage de L'Hermione en Seine-Maritime… et son voyage n'est pas des plus simples ! La frégate sera à Dieppe du 10 au 13 mai prochain. Elle repartira ensuite à Nantes puis reviendra à Caudebec-en-Caux (Rives-en-Seine) du 5 au 7 juin et se rendra enfin à Rouen, jusqu'au 16 juin.

Ça bouge sur le blog de L'Hermione !



Au programme, les dernières actualités de la frégate, du départ de la cale sèche à Rochefort à son entrée en cale sèche à La Pallice !



-> https://t.co/OQ73iukP6G@NvelleAquitaine @RochefortOcean @LesCharentes @LaRochelle_OT @ArmadaRouen pic.twitter.com/gTCIGQbuNf — L'Hermione (@LHERMIONE_SHIP) 8 avril 2019

Billetterie

À Dieppe, il sera possible de monter dans L'Hermione les 11 et 12 mai. L'office de tourisme a ouvert sa billetterie il y a 15 jours environ. Les places sont à 6 euros pour les adultes, 2 euros pour les jeunes de 6 à 15 ans et gratuites pour les enfants de moins de 6 ans (même pour les enfants de moins 6 ans, vous devez prendre un billet). Il en reste encore sur tous les créneaux mis en vente. Mais il y en a relativement peu car la Ville de Dieppe et les communes alentour ont acheté 3 200 billets qu'elles redistribueront gratuitement aux habitants le 27 avril. Pour en bénéficier, il faudra se rendre en maire ou dans les mairies annexes et présenter son livret de famille et un justificatif de domicile. Enfin, il sera aussi possible de prendre des billets sur place le jour-j.

À Caudebec-en-Caux, la billetterie a ouvert mercredi 17 avril sur le site Internet de l'office de tourisme (il devrait être possible de prendre les tickets dans l'office de tourisme la semaine prochaine). Là aussi, il faudra compter entre 2 et 6 euros.

À Rouen, il n'est pas possible de réserver. Il faudra tout simplement faire la queue sur les quais pour espérer monter à bord mais là en revanche, ce sera gratuit !

Enfin, il est intéressant de souligner que L'Hermione sera encore tout proche de la Seine-Maritime du 17 au 19 juin puisqu'elle sera à Honfleur, dans le Calvados. La billetterie ouvrira prochainement.

Pas de talons aiguilles !

L'office de tourisme de Caudebec-en-Caux rappelle quelques règles pour éviter de se voir refuser l'accès : se présenter 15 minutes avant l'heure indiquée sur le billet et ne pas porter de talons aiguilles. Il souligne également que le bateau n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

