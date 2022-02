Fécamp. Pâques : Hautot propose la savane en chocolat

Qui dit Pâques, dit chocolat. Les enfants sont ravis de pouvoir participer à des chasses aux œufs. On y retrouve traditionnellement des œufs en chocolat ainsi que des lapins, des poules ou des poissons. Pour innover, la chocolaterie Hautot à Fécamp (Seine-Maritime) propose tous les ans des collections à thème. Pour 2019, la collection Pâques est basée sur la jungle et la savane avec des lions en chocolat, des girafes et autres animaux sauvages. Avec les chocolats plus classiques, 30 000 moulages vont être réalisés pour Pâques.

Le lion sculpté par Olivier Hautot dans du chocolat, en vitrine dans sa boutique de Fécamp. - Olivier Hautot

Plus de 20 ans d'expérience

La chocolaterie Hautot est une institution à Fécamp. Elle a été créée en avril 1998 par Olivier Hautot. Un vrai passionné du chocolat. Il est maintenant à la tête d'un petit " empire " seinomarin : dix magasins (Fécamp, Etretat, Le Havre, Yvetot, Rouen, Saint-Valery-en-Caux et deux enseignes dans l'Eure à Bourtheroulde et Mesnil-Esnard), un musée (Fécamp) et une chaîne de production artisanale (Fécamp). 37 personnes travaillent pour le groupe. Le chocolat est vendu en boutiques mais pas seulement. Il y a de l'export, des offres pour les comités d'entreprise ou encore des contrats avec des hôtels de luxe. Pâques représente 18 % des ventes de la chocolaterie Hautot. C'est Noël qui reste la période la plus intense de l'année (33 % des ventes). La Saint Valentin et la fête des mères sont les deux autres moments forts.

