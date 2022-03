Le Tréport. Le GR 21, sentier de grande randonnée préféré des Français ?

On enfile les chaussures de sport et on boucle le sac à dos. Partons à la découverte du GR 21, un itinéraire de 195 kilomètres homologué par la Fédération française de randonnée pédestre (FFRP) en 1977. Du Tréport jusqu'au Havre (Seine-Maritime), il vous fait découvrir le littoral au gré de hautes falaises et de vertes prairies, en passant par Varengeville-sur-Mer, Etretat, Veules-les-Roses ou encore Fécamp. Il faut compter entre huit et dix jours de marche avec des étapes intermédiaires pour le parcourir. Avec un tel décor, pas surprenant que ce chemin de grande randonnée fasse partie des huit itinéraires retenus dans le cadre d'un grand concours organisé par la FFRP, huit sentiers qui espèrent décrocher le titre de GR préféré des Français. Les internautes sont invités à faire leur choix jusqu'au mercredi 20 novembre 2019. Le vainqueur bénéficiera forcément d'un gros coup de publicité. Le GR 21 a ses chances car il compte quelques particularités, comme le souligne Daniel Duchesne, responsable de secteur au sein du Comité départemental de la randonnée pédestre (secteur pointe de Caux-Seine-Yvetot).

Le rôle du Comité départemental de la randonnée pédestre de Seine-Maritime est de gérer tous les chemins de randonnée qui existent. Daniel Duchesne, qui s'est mis à la rando au moment où il a pris sa retraite, gère une équipe de bénévoles, qui donnent de leur temps chaque année pour entretenir le balisage et rafraîchir les marques, les fameuses marques blanches et rouges.

Daniel Duchesne aime bien faire de la randonnée en semaine sur le GR 21. - Joris Marin

Le GR 21 est en constante évolution

Un parcours en perpétuelle évolution du fait de l'érosion. La mer grignote petit à petit les falaises, qui composent le GR 21. Pour des raisons de sécurité, ce chemin ne suit pas la côte entre Etretat et le Havre. Le randonneur est alors obligé de rentrer dans les terres. Il passe par Criquetot, Turretot et Montivilliers et "ça donne un autre attrait, avec une découverte du pays de Caux. On souhaiterait quand même avoir un parcours côtier, entre Etretat et le Havre. Je pense que c'est possible. On y travaille avec le conservatoire du littoral. On a la volonté l'un comme l'autre de faire passer un sentier par là", explique Daniel Duchesne, qui souligne que le tracé du GR 21 a dû être modifié en plusieurs endroits.

Barfleur, dans la Manche, a décroché le titre de Village préféré des Français en juin 2019. Les votes des internautes, en particulier des Normands, ont fait la différence. Ces personnes iront-elles sur leur ordinateur pour soutenir en masse le GR 21 ? On l'espère !

Pour découvrir le GR 21, rendez-vous ici : https://www.youtube.com/watch?v=LzrGUeQ-0Lc&feature=emb_title

Pour soutenir le GR21, rendez-vous sur le site internet mongr.fr Il est possible de voter tous les jours. Fin des votes, le mercredi 20 novembre 2019, à 23 h 59.

