Le Havre veut plus de nature en ville

Mardi 16 octobre 2018, la commune du Havre (Seine-Maritime) a présenté sa nouvelle politique en faveur de la nature en ville. L'objectif est de réorganiser les espaces publics et privés pour améliorer le cadre de vie des habitants. Il ne faut plus voir la nature comme de l'ornement. Elle doit maintenant répondre au défi du changement climatique. Il s'agit d'instaurer un esprit nature en ville avec des jardins (familiaux, participatifs ou de rue), de l'écopâturage ou encore de la végétalisation de toits. Plus d'une centaine d'actions sont programmées sur la ville du Havre.

Écoutez Marc Migraine, maire adjoint du maire du Havre en charge de la nature en ville :

Redonner le goût d'habiter en ville " Luc Lemonnier, maire du Havre

Des actions concrètes

Au cours des trois prochaines années, une centaine d'actions en faveur de la nature seront mises en œuvre. Quelques exemples :

• Le réaménagement de la forêt de Montgeon avec notamment le projet d'une ferme pédagogique.

• La création d'un chemin littoral sur le plateau de Dollemard.

• L'installation d'écopâturage sur une dizaine de sites (fin octobre 2018).

• Étendre l'opération jardin de rue dans certains quartiers de la ville haute.

• Végétaliser les pieds d'arbres dans toute la ville.



Appel à projets " Nature en ville "

Lancé au printemps 2018, l'appel à projets "Nature en ville" a reçu 34 projets ou idées proposées par des groupes de citoyens, des associations ou des structures publiques. Un jury d'élus de la ville du Havre a retenu 14 projets qui seront mis en œuvre.

Les projets retenus :

• L'association Hangar zéro pour l'installation d'un système de récupération d'eaux de pluie et la création d'une mare au sein de leurs futurs jardins (10 000 €).

• Association Fort ! pour la création d'une résidence d'artistes autour du land art sur les pelouses au nord du Fort de Tourneville, sous condition de pouvoir déplacer les œuvres pendant les phases de travaux de la Fabrique Louis-Blanc (9 956 €).

• Le lycée professionnel Lavoisier pour la conception de nichoirs en apprentissage de ferronnerie et offerts à la ville du Havre pour installation sur l'espace public (380 €).

• Le collectif Cool'actif pour la création d'un jardin participatif devant la fabrique Sainte-Catherine (995 €).

• L'IMP l'Espérance pour la création d'un potager participatif facilitant l'inclusion du handicap (1 600 €).

• L'Association Réseau Échanges Culture pour l'extension de leur jardin participatif à vocation d'entraide et de mise en réseau des jardins participatifs Havrais (1 500 €).

• L'association Graines pour la paix pour la création d'un jardin en permaculture à côté de la motte féodale d'Aplemont (2 000€).

• L'association Les petits écoliers des Douanes pour poursuivre l'animation pédagogique sur la nature auprès des élèves des maternelles des Douanes et de Thionville (2 651 €).

• L'association Aquacaux pour la création d'un rucher pédagogique sur le plateau de Dollemard sous condition d'un accès gratuit (4 800 €).

• Le collectif Les amis des Ormeaux pour la réalisation d'un jardin participatif et d'un graffiti végétal le long de l'escalier Lechiblier sous condition de validation municipale du projet de graffiti (5 370€).

• L'association LHS partage et Héloïse Lemetais pour une micro-ferme urbaine en insertion et un jardin participatif sur l'espace Dubuffet de Vallée-Béreult sous condition d'une durée d'occupation du site maximum de trois ans compte tenu des futurs aménagements (4 000 €).

• Le collectif Réinventons la rue d'Etretat pour une partie de leurs propositions, soit uniquement le fleurissement de quatre espaces ne posant pas de problème de circulation dans les rues d'Etretat et du président Wilson (1 300 €).

• Julie Pecquery-Simon pour son projet de bacs potagers dans la cour de l'école Génestal (mise à disposition des bacs par la direction des espaces verts).

• L'association de parents d'élèves Jean Maridor pour la mise à disposition de la friche située sente des Génovéfains mais sans accompagnement financier compte tenu de la nécessité de faire mûrir leur projet.



Une récompense

En octobre 2018, la ville du Havre a obtenu une quatrième libellule au label " ville-nature " du concours national des " Capitales françaises de la biodiversité ". Cette distinction place Le Havre dans les huit villes françaises de plus de 100 000 habitants qui agissent le plus au quotidien pour le respect de la nature et de la biodiversité.

Le Havre : des atouts naturels. 397 hectares de massif forestier et de milieux naturels, 773 hectares d'espaces verts, 151 hectares de zones humides et 24 000 arbres (hors boisement).