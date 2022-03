Fécamp. Éclats de voix fait chanter 25 000 jeunes seinomarins

L'éducation nationale en Seine-Maritime, pour favoriser l'apprentissage artistique et culturel, propose les rencontres chantantes départementales Éclats de voix. Elles se déroulent d'avril à juin. Lors de ces rencontres, regroupant chacune quatre à cinq chorales d'élèves, chaque chorale interprète plusieurs chants de son répertoire devant les autres élèves.

Jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019 c'est Fécamp qui accueillait Éclats de voix à la salle Jean Bouin. 18 chorales ont pu se produire, représentant 850 élèves.

Écoutez le reportage Tendance Ouest réalisé à Fécamp :

25 000 élèves chantent en Normandie

Tous les ans, ce sont 25 000 élèves de Seine-Maritime qui participent à Éclats de voix. Après Fécamp, ces rencontres chantantes passent par Le Havre (30 avril, 2 et 3 mai) et se rendront également entre mai et juin à Clères, Bois-Guillaume, Barentin, Duclair, Canteleu, Saint-Etienne-du-Rouvray, Grand-Quevilly, Rouen, Notre-Dame-de-Gravenchon, Yvetot, Harfleur, Lillebonne, Goderville, Montivilliers, Saint-Romain-de-Colbosc, Montivilliers, Gournay-en-Bray, Grainville-la-Teinturière, Saint-Valery-en-Caux et Eu.

