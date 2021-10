Le-Havre. Manifestation de motards entre Rouen et Le Havre

La fédération française des motards en colère (FFMC) veut maintenir la pression. En Seine-Maritime, après la mobilisation du 24 février 2018 à Rouen, la FFMC76 appelait les motards à manifester samedi 24 mars entre Rouen et Le Havre. La fédération demande toujours au gouvernement d'abandonner la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles à partir de juillet 2018.

Écoutez Gwen-Aël Lamoureux, le coordinateur de la FFMC76 :

Contre les 80 km/h. Impossible de lire le son.

@EPhilippePM nous arrivons Édouard oh havre doucement mais sûrement non a la limitation a 80 pic.twitter.com/TmrGw0m44x — Gregory Brasseur (@gregorybrasseu1) March 24, 2018

Manifestation à pied dans Le Havre

La manifestation du 24 mars a rassemblé environ 500 motards entre Rouen et Le Havre " contre le 80 km/h et pour une sécurité routière préventive pour les usagers, avec les usagers ". Le cortège est parti vers 13h de Rouen. Il a emprunté la D6015 via Barentin, Yvetot, Bolbec et Saint-Romain-de-Colbosc. Les motards sont arrivés symboliquement vers 17h devant l'Hôtel de ville du Havre (ville du premier ministre Edouard Philippe).

Des soutiens politiques

Les motards ont ensuite manifesté à pied jusqu'à la sous-préfecture, avec la participation de Jean-Paul Lecoq, le député communiste de Gonfreville-L'Orcher. En Seine-Maritime, la FFMC prévoit un nouveau rassemblement pour le mois de juin 2018.

