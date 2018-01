La tempête Eleanor touche de plein fouet la Seine-Maritime

La tempête Eleanor est de passage sur la Normandie et sur la Seine-Maritime, mercredi 3 janvier 2018. Elle provoque des dégâts importants et des perturbations sur les routes et le réseau SNCF. Le point.

Eleanore frappe la Seine-Maritime avec des vents violents, jusqu'à 120km/h le long du littoral, mercredi 3 janvier 2018. Mercredi 3 janvier dans la matinée, le département est toujours placé en vigilance orange pour vents violents, risques de submersions marines et risque de crues de la Seine aval.

⚠️Maintien de la Seine-Maritime en vigilance ORANGE vents violents, Inondations et Vagues submersion et placement en vigilance JAUNE Orages par @meteofrance. @Prefet76 vous appelle à la prudence lors de vos déplacements. pic.twitter.com/f76QvzEh7U — Préfète de la Seine-Maritime (@Prefet76) January 3, 2018

De nombreuses interventions des pompiers

Les pompiers sont intervenus à 63 reprises depuis 2h du matin dans l'ensemble du département. Les trois quarts de ces interventions concernent des dégagements de chaussée dus à des chutes d'arbres ou de poteaux électriques. Le reste concerne des inondations, principalement chez des particuliers dans des caves. Une petite coulée de boue a aussi été signalée à Caudebec-en-Caux.

La circulation perturbée

La circulation est particulièrement difficile sur les routes seinomarines dans la matinée de mercredi en raisons des arbres qui ont chuté sur la chaussée. Elle est interdite sur le pont de Normandie et le viaduc du grand canal aux piétons, aux poids lourds à vide, aux deux-roues ou aux véhicules avec attelages.

⚠️#Eleanor #VigilanceOrange #VentsViolents => arrêté @Prefet76 portant restrictions de la circulation dans les 2 sens sur le Pont de Normandie et le Viaduc du Grand Canal ⚠️En savoir plus : https://t.co/mNim3suJL5 — Préfète de la Seine-Maritime (@Prefet76) January 3, 2018

Le réseau SNCF paralysé

D'importantes perturbations sont aussi à noter sur le réseau SNCF, sur la ligne le Havre - Rouen - Paris. La circulation est entièrement interrompue entre le Havre et Yvetot dans les deux sens et enbtre Rouen et Caen dans les deux sens. Les trains circulent en revanche à vitesse réduite entre Rouen et Dieppe et entre Rouen et Paris.

L'épisode climatique doit se poursuivre au moins jusqu'à la mi journée, mercredi. Des risques d'inondation sont à craindre, à cause des forts coefficients de marée. La préfecture de Seine-Maritime a identifié des secteurs à risques à Rouen, Duclair, Elbeuf, et la Bouille.

Vigilances Orange pour la Seine Aval et Jaune pour l'Epte #vigicrues. Débordements prévisibles => secteurs d'Elbeuf, Duclair, Rouen et la Bouille lors des prochains pics de pleines mers. @prefet76: Circulez avec précaution et ne stationnez pas vos véhicules en bord de fleuves. pic.twitter.com/X2oP3H8HWR — Préfète de la Seine-Maritime (@Prefet76) January 3, 2018

