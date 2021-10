Rouen. Coupures de courant, fermeture de l'Armada... le bilan de la tempête Miguel

La tempête Miguel était attendue. Et elle s'est abattue sur la Normandie, vendredi 7 juin 2019 dès le début de soirée avec des rafales de vent jusqu'à 117 km/h.

Par conséquent, le site de l'Armada de Rouen a dû être évacué, le feu d'artifice et les concerts de la Région annulés. Selon la préfecture, trois personnes ont été légèrement blessées sur le site par des projections de matériaux. Des tentes des lampadaires ainsi que la toiture d'un hangar ont été fortement endommagés.

Le site de l'Armada doit rouvrir normalement, samedi.

Au Havre, le village de la coupe du monde féminine de football a aussi gardé portes closes dans la soirée de vendredi.

Jusqu'à 12 000 foyers privés de courant

Arbres arrachés, toitures envoilées... En tout, les pompiers de Seine-Maritime et de l'Eure sont intervenus à plus de 210 reprises entre 18h et 1h du matin, principalement pour des chutes d'arbres ou de lignes électriques. Dans la Manche, les pompiers ont dû réaliser 177 sorties entre hier soir et ce matin, une centaine dans l'Orne.

Selon ENEDIS 12 000 foyers étaient privés d'électricités à 21h. Les équipes sont à pied d'œuvre depuis 7h ce matin pour rétablir progressivement le courant. C'est le département du Calvados qui a été le plus touché par ces coupures : "En cette saison, les arbres ont tous leur feuillage, ce qui leurs donnent une prise aux vents maximale. Il y a énormément de travail d'élagage à effectuer avant d'intervenir", indique Philippe Drillon, directeur d'ENEDIS dans l'Orne.

Ce samedi 8 juin 2019 à 9h, 9 000 clients n'avaient toujours pas retrouvé le courant en Normandie.

La #TempeteMiguel a soufflé fort jusqu'au milieu de la nuit dernière en #Normandie. Ce matin il reste 9000 clients privés d'électricité. Les équipes d'@enedis 👨‍🏭 et des entreprises prestataires 👨‍🏭 sont sur le terrain pour effectuer les réparations. #ServicePublic https://t.co/g635pvEhuM — Enedis en Normandie (@enedis_normand) 8 juin 2019

Vers 21h30, un arbre s'est abattu sur la ligne SNCF Paris Rouen le Havre à Yvetot. Il a pris feu au contact des caténaires. Le trafic ferroviaire a été interrompu dans les deux sens pendant environ 3h, le temps de dégager les voies. Un train de voyageurs est ainsi resté bloqué en gare de Motteville.

Aucun blessé grave n'est à déplorer d'après un premier bilan ce vendredi 8 juin 2019

117 km/h en rafale dans la Manche

C'est à Granville que Météo France a relevé la plus forte rafale de vent, avec une pointe atteignant les 117 km/h. Dans le Calvados et l'Orne, on a allègrement atteint les 100 km/h.

Si les vents sont progressivement amenés à faiblir dans le Centre-Ouest, de très fortes rafales (100 à 120 km/h) sont attendues dans les heures qui viennent des côtes nord Bretagne à l'Ouest du département de la Manche. #TempeteMiguel

Restez informés https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/yyfeMMGS1a — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 7 juin 2019

Le plus fort de la tempête est intervenu en milieu de soirée vers 22h. Ce vendredi matin, le calme est revenu dans la Région. La journée devrait alterner entre de très belles éclaircies et quelques passages pluvieux, notamment à l'intérieur des terres.

