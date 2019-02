Caux Seine Agglo : 11e forum des métiers

Pour la onzième année, Caux Seine Agglo (Seine-Maritime) organise son forum de l'emploi. Il est ouvert à tous même s'il s'adresse tout particulièrement aux collégiens de classe de troisième. Tous les ans ce sont 1 000 personnes qui sont accueillies (collégiens, lycéens, parents, adultes demandeurs d'emploi ou en recherche d'évolution professionnelle).

Le forum des métiers permet de faire la promotion d'une vingtaine d'entreprises locales et leurs métiers. Au total, plus de 70 exposants seront présents. Le forum s'articulera autour d'une dizaine d'espaces thématiques.

• Zoom sur le secteur de l'industrie

• Numérique

• Santé-social, services à la personne

• Sécurité publique

• Bâtiment et travaux publics

• Hôtellerie, restauration

• Tourisme

• Transport et logistique

• Agriculture, forêt, espaces verts

• Fonction publique territoriale

• Commerce et distribution



Salon de l'orientation en nouveauté

Un mini-salon de l'orientation sera proposé pour la première fois dans le cadre de ce forum des métiers. Il est à destination des parents. Ils jouent un rôle important pour accompagner et aiguiller les choix d'orientation de leurs enfants. Les parents accompagnés ou non de leurs enfants pourront rencontrer et échanger avec des conseillers de la Maison des compétences, des psychologues du Centre d'information et d'Orientation (CIO) de Lillebonne et des conseillers de la Mission locale. 19 établissements de formation seront à la disposition du public.

• Lycée Pierre et Marie Curie (Bolbec)

• Lycée Guillaume le Conquérant (Lillebonne)

• IFP Training (Lillebonne)

• MFR services à la personne (Criquetot-l'Esneval)

• CCI&CAUX – Ecole du commerce et de la Distribution (Lillebonne)

• CFA Normandie - Bâtiment (Montivilliers)

• Lycée Schuman-Perret – Bâtiment (Le Havre)

• CFA – Chambre des métiers et de l'Artisanat (Le Havre)

• Lycée de coiffure Pourrière et CFA Marc Ruyer (Petit-Quevilly)

• Lycée Maritime Anita Conti (Fécamp)

• UFA Lycée Lavoisier (Le Havre)

• Maison familiale de la Cerlangue

• CFA – NaturaPôle (Fauville-en-Caux)

• Lycée Pierre de Coubertin – Métiers de l'industrie (Bolbec, Fécamp et Yvetot)

• Lycée Pierre de Coubertin – Métiers de l'ingénierie, des sciences et de la technologie (Bolbec, Fécamp et Yvetot)

• Lycée Jean-Baptiste Colbert – Plasturgie, fonderie (Petit-Quevilly)

• Lycée Jules Siegfried (Le havre)

• Pôle formation UIMM (Notre-Dame-de-Gravenchon)

• Lycée Schuman-Perret – Industrie (Le Havre)



Forum des métiers (Abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse) – jeudi 7 février 2019 de 9h à 16h30 – Mini-salon de l'orientation (après la 3e ou après le BAC) de 17h à 19h30 – Gratuit