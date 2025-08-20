Rouen. Cyclotourisme : encore des efforts à faire le long des véloroutes

Que ce soit en ville ou en campagne le constat est unanime : les vélos sont de plus en plus présents sur les routes. La pratique s'accentue depuis la fin de la crise sanitaire, au gré des politiques publiques qui tentent d'accélérer son développement. Le soleil de la pleine saison amplifie l'engouement. En 6 ans, le réseau national de voies cyclables a ainsi doublé pour atteindre les 26 100 kilomètres de pistes aménagées, dont 70% sont utilisées à des fins de loisir et de tourisme, selon la Direction générale des entreprises.

Des hébergeurs qui s'adaptent

"On s'est installé en 2021, on n'avait pas de touristes à vélo mais depuis ces deux dernières années c'est tout le contraire", confirme Emmanuelle Camus, propriétaire d'Au Saule en Seine, un gîte touristique à Rives en Seine, au bord de la Seine à vélo, une des plus importantes véloroutes de Seine-Maritime. La petite entreprise a donc décidé de miser à fond sur ce tourisme bien spécifique en contractant le label Accueil Vélo fin 2024, qui certifie les hébergements et services touristiques qui proposent des équipements adaptés aux cyclistes. Les propriétaires ont dû investir dans un local à vélo sécurisé, une recharge pour les vélos électriques et un kit de dépannage. "On peut réparer les roues crevées, on a un kit avec les rustines, et on peut surélever le vélo pour tous types de petites réparations." Tout aussi équipé, le camping de la Seine à Jumièges peut proposer des solutions de dépannage encore plus poussées. "Si le client a un gros problème on peut l'emmener au réparateur le plus proche, on travaille avec des sociétés de taxis pour d'autres domaines donc on a des solutions", explique Valentin Grain le propriétaire, installé aussi le long de la Seine à Vélo. Mais selon lui, les aménagements manquent sur les véloroutes pour en faire de vraies destinations touristiques. "Les collectivités font beaucoup la promotion des véloroutes le souci c'est que ce sont des axes pas toujours sécurisés, par exemple la Seine à Vélo : seulement la moitié du tracé est en piste cyclable, et cela se répercute sur nous puisque les clients s'en plaignent." Du point de vue des usagers, les services proposés sont intéressants mais peut-être insuffisants et pas toujours connus. Par exemple, "le portage de bagages existe mais à la marge, il faut vraiment que ça se développe", constate Christelle Cubaud, adepte du cyclotourisme à Rouen et présidente de l'Association française pour les véloroutes et les voies vertes. Bien qu'elle constate "une progression fulgurante de la fréquentation des véloroutes", le nombre d'hébergeurs et d'Accueil Vélo reste limité. "Ne serait-ce que sur la ville de Rouen, il y a très peu d'hôtels labélisés Accueil Vélo, certains ne le connaissent même pas", insiste Christelle Cubaud qui déplore aussi le manque de points d'eau le long des véloroutes. "Quand on part avec deux litres d'eau pour la journée on sait que ça ne suffira pas, là où on se ravitaille le plus finalement c'est dans les cimetières." Pour Alain Daniel, membre du Groupe de touristes rouennais, association spécialisée dans le cyclotourisme, l'absence de balisage des véloroutes reste le point noir de la Métropole de Rouen. "Il y a un vrai manque de lisibilité, cela m'arrive régulièrement d'aider des cyclistes étrangers perdus", remarque le cycliste qui salue malgré tout les récents efforts en termes d'aménagements dans les Boucles de la Seine, notamment le tronçon entre Duclair et Villequier désormais presque entièrement cyclable, mais aussi la voie verte entre Duclair et Villers-Ecalles, inaugurée le 20 juin dernier.