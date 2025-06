C'est une bonne nouvelle pour les cyclistes. La nouvelle voie verte pour relier Duclair et Villers-Ecalles, baptisée Claude Lemesle, a été inaugurée vendredi 20 juin. Pour l'occasion, j'ai testé pour vous cette semaine cette nouvelle portion cyclable de 6km de long et 3m de large. Elle est située sur une ancienne voie ferrée. Le parcours a été sécurisé avec des signalisations aux entrées, intersections et anciens passages à niveau. Moi qui ne suis pas une cycliste dans l'âme, j'ai finalement découvert sur place une piste très accessible car elle présente très peu de dénivelé.

Une voie verte très attendue

Arrivée à Villers-Ecalles au niveau de l'entrée de la voie verte, j'ai ensuite enfourché mon vélo pour me rendre à Duclair. Pendant une bonne trentaine de minutes, j'ai pu profiter du revêtement en enrobé à travers les paysages naturels et industriels de la vallée de l'Austreberthe. Un sol très agréable, car sans aspérité ni trous et donc idéal pour ceux qui ne circulent pas souvent à vélo, comme moi. "Cette voie permet de vrais déplacements, comme aller chez son médecin, faire des courses, se balader, etc.", explique Jean Delalandre, le maire de Duclair. Pour ma part, lors de ma balade, je n'avais pas de rendez-vous donc j'ai profité des paysages naturels. J'ai croisé des vaches broutant dans les champs, un pigeonnier, des papillons et beaucoup d'herbe et de coquelicots. Une virée à vélo très bucolique donc et agréable car on peut aller à son rythme, profiter de sa balade et observer ce qu'il se passe autour de nous.

Ce nouvel aménagement cyclable permet de relier Barentin ainsi que Villers-Ecalles à Duclair, qui dispose d'une aire d'arrêt aménagée avec tables de pique-nique et toilettes, située sur le parcours de La Seine à Vélo. Il fait également partie de l'itinéraire n°11 du réseau express vélo qui relie les communes du Trait et Villers-Ecalles, soit environ 16 kilomètres sur le territoire de la Métropole.

"Cette voie était très attendue par les habitants. Aujourd'hui on peut parcourir toute la vallée d'Austreberthe jusqu'à la Seine", assure Christophe Bouillon, le maire de Barentin. "Aujourd'hui la pratique du vélo s'est étendue et pour qu'elle se fasse encore plus, il faut qu'elle soit sécurisée", ajoute-t-il. Alors pour ce projet, "on s'est fixé une liste d'objectifs dont cette jonction des voies vertes" entre la Métropole Rouen Normandie et la Communauté de Communes Caux-Austreberthe. Elle permettra aussi aux habitants de Duclair, Barentin et Villers-Ecalles, notamment, de se promener à pied et en trottinette.