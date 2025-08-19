En ce moment Midnight City M83
Manche. Trafic perturbé sur l'A84 dans le sens Rennes-Caen : la sortie du rond-point de Guilberville fermée

Sécurité. La circulation est fortement perturbée sur l'A84 dans le sens Rennes-Caen, à hauteur de la sortie vers le rond-point de Guilberville, en raison d'un incident impliquant un poids lourd survenu mardi 19 août en fin d'après-midi. La sortie est fermée à la circulation.

Publié le 19/08/2025 à 18h33, mis à jour le 19/08/2025 à 18h35
Manche. Trafic perturbé sur l'A84 dans le sens Rennes-Caen : la sortie du rond-point de Guilberville fermée
La circulation est perturbée mardi 19 août sur l'A84 dans le sens Rennes-Caen, à hauteur du rond-point de Guilberville. - Photo d'illustration

Un incident survenu mardi 19 août en fin d'après-midi, et impliquant un poids lourd, perturbe la circulation sur l'A84 dans le sens Rennes-Caen, à hauteur de la bretelle de sortie de l'échangeur 40.

Jusqu'à 20h au moins

Cette sortie, qui mène au rond-point de Guilberville, près de Torigni-sur-Vire, est complètement fermée à la circulation, jusqu'à 20h au moins, annonce Bison Futé. Les automobilistes qui viennent du sud-Manche ou de Bretagne doivent donc sortir à la sortie suivante. 

 

