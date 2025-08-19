Manche. Trafic perturbé sur l'A84 dans le sens Rennes-Caen : la sortie du rond-point de Guilberville fermée

Un incident survenu mardi 19 août en fin d'après-midi, et impliquant un poids lourd, perturbe la circulation sur l'A84 dans le sens Rennes-Caen, à hauteur de la bretelle de sortie de l'échangeur 40.

Jusqu'à 20h au moins

Cette sortie, qui mène au rond-point de Guilberville, près de Torigni-sur-Vire, est complètement fermée à la circulation, jusqu'à 20h au moins, annonce Bison Futé. Les automobilistes qui viennent du sud-Manche ou de Bretagne doivent donc sortir à la sortie suivante.