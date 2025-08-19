En ce moment Haven't meet you yet Michael BUBLE
Télévision. Une famille choisit de faire des travaux extrêmes pour rester dans sa maison (et dans la région normande), un pari suivi par M6

Société. Ce mardi 19 août 2025, "Zone interdite" met à l'honneur une famille normande qui a choisi de transformer sa maison plutôt que de quitter sa région. Entre travaux colossaux et vie de famille, leur parcours reflète les choix auxquels sont confrontés de nombreux foyers en Normandie.

Publié le 19/08/2025 à 17h40 - Par Mathilde Rabaud
Poussière, bruit et enfants : en Normandie, une famille vit une rénovation hors normes sur M6. - Unsplash

Ce soir à 22h50 sur M6 dans Zone interdite, les téléspectateurs découvriront l'histoire d'Antoine et Audrey, un couple installé en Normandie. Comme beaucoup, ils se retrouvent confrontés à la flambée des prix de l'immobilier et à l'explosion des taux d'intérêt. Plutôt que de chercher une nouvelle maison hors de portée, ils ont décidé d'agrandir et de repenser totalement leur longère achetée il y a cinq ans.

Une longère normande devenue trop petite

Au départ, cette maison de charme avait tout d'un coup de cœur. Mais l'arrivée de deux enfants a bouleversé leur quotidien : les pièces sont devenues trop étroites et les espaces mal adaptés. Quitter leur région n'étant pas une option, ils se sont tournés vers une architecte locale, de l'agence Simurenov, pour transformer leur intérieur et l'adapter à leur nouvelle vie de famille.

Le défi des travaux en plein cœur de la vie familiale

Le reportage montre l'envers du décor d'une rénovation en Normandie : vivre au milieu des travaux, jongler entre poussière, bruit, retards et imprévus, tout en élevant deux jeunes enfants. Antoine et Audrey font face à un véritable marathon, où chaque journée demande organisation et patience. Leur témoignage illustre une réalité partagée par de nombreux Normands contraints de réinventer leur logement.

Un choix inspirant face à la crise immobilière

A travers ce portrait, Zone interdite met en lumière une tendance grandissante en Normandie : plutôt que de déménager, de plus en plus de familles choisissent de remodeler leur maison pour éviter de s'éloigner de leurs racines. Une solution pleine de sacrifices, mais qui permet de préserver un cadre de vie et une identité régionale chère aux habitants.

