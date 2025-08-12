En ce moment AMOUR TOUJOURS CLARA LUCIANI
Télévision. Qui est Hugues Dangy, l'entrepreneur parisien qui rachète petit à petit Livarot, à l'honneur ce soir sur M6 ?

Société. Bâtisses à colombages rénovées, commerces relancés, Miss France en invitées… Avec son projet Livarot 2030, Hugues Dangy veut métamorphoser ce village du Calvados en un lieu vivant, attractif et fier de son patrimoine. L'initiative est au cœur du reportage "Zone Interdite" diffusé ce soir sur M6.

Publié le 12/08/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
De Paris à Livarot : le pari fou d'Hugues Dangy pour sauver le centre-bourg du village normand. - Google maps

Hugues Dangy n'est pas un inconnu dans le monde des affaires. Habitué aux projets ambitieux, il a pourtant choisi de délaisser les grandes opérations parisiennes pour investir son énergie (et son argent) dans un village de Normandie. Depuis novembre 2019, il porte un projet baptisé Livarot 2030 avec un objectif clair : redynamiser le cœur historique de la commune et en faire un lieu attractif, autant pour les habitants que pour les visiteurs.

Hugues Dangy, des paris sportifs aux paris sur la Normandie

Né en 1967, Hugues Dangy est un entrepreneur parisien au parcours qui ne le prédestinait pas à s'engager à Livarot. Il débute comme journaliste à France Télévisions et au Journal du Dimanche, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat avec des projets de sociétés bien connues de paris sportifs en ligne comme Betclic, mais ausis Newsweb, Moneyweb, ainsi que les chaînes Non Stop People et BSmart.

Le virage inattendu d'un entrepreneur

Son idée de départ : préserver l'âme de Livarot tout en lui offrant une nouvelle dynamique. Cela passe par la rénovation d'immeubles à colombages typiques, la relance des commerces traditionnels et l'installation de nouvelles activités.

Racheter, restaurer et relancer l'économie locale

Le projet Livarot 2030 ne se limite pas à quelques façades repeintes. Hugues Dangy rachète des bâtiments emblématiques du centre-ville : brasserie, pâtisserie, fromagerie… Ces commerces, souvent en difficulté, retrouvent un souffle nouveau grâce à une remise à neuf et à une relance d'activité pensée pour créer de l'emploi local.

L'entrepreneur mise aussi sur le savoir-faire artisanal, en soutenant de jeunes talents normands. Chaque ouverture devient un événement dans le village, renforçant le lien social et redonnant aux habitants l'envie de fréquenter leurs commerces de proximité.

Les Miss France en ambassadrices inattendues

Pour donner de la visibilité au projet, Hugues Dangy sait aussi créer la surprise. Il a invité Amandine Petit et Cindy Fabre, anciennes Miss France (et surtout Miss Normandie), à venir à Livarot et participer à des événements locaux. Leur présence attire les caméras, et les touristes !

"Zone Interdite" braque les projecteurs sur Livarot

Ce mardi 12 août au soir, à 21h10, M6 consacre un reportage de "Zone Interdite" à cette transformation. Les téléspectateurs découvriront les coulisses du projet : les chantiers de rénovation, la coordination avec les artisans, la mobilisation des habitants. On y voit un entrepreneur impliqué, mais aussi les défis d'un tel pari : trouver les bons partenaires, préserver le patrimoine tout en modernisant, et convaincre sur la durée.

Un modèle pour le renouveau rural ?

Avec Livarot 2030, Hugues Dangy veut prouver qu'il est possible de conjuguer développement économique, attractivité touristique et respect de l'identité locale. Si le pari réussit, il pourrait inspirer d'autres communes françaises confrontées à la désertification des centres-bourgs.

En attendant, le village normand vit déjà au rythme des rénovations et des réouvertures, et les habitants redécouvrent le plaisir d'un centre animé. Pour Hugues Dangy, l'histoire ne fait que commencer.

