Télévision. M6 pose ses caméras à Rouen : comment participer au tournage de "Tous en cuisine" avec Cyril Lignac place Saint-Marc ?

L'émission Tous en cuisine revient sur M6 depuis le 6 septembre 2025 dans une toute nouvelle formule hebdomadaire. Ce mardi 9 septembre, l'équipe s'installe à Rouen, place Saint-Marc, pour un tournage ouvert au public. Les curieux pourront assister aux préparations en direct entre 11h et 12h, puis de 15h à 16h.

Aux côtés de Jérôme Anthony, le chef Cyril Lignac guidera la réalisation de recettes gourmandes depuis Paris, en duplex avec la Normandie.

A lire aussi. Camille sera la dernière Normande à briller aux côtés de Mercotte dans Le Meilleur Pâtissier

Une émission culinaire qui rassemble depuis 2020

Lancée pendant le confinement, Tous en cuisine a rapidement conquis les téléspectateurs grâce à ses recettes simples et conviviales. L'idée : cuisiner en même temps que Cyril Lignac, depuis sa propre cuisine, avec la participation de célébrités ou de familles invitées.

Depuis septembre 2025, l'émission a changé de rythme et est diffusée chaque samedi à 18h30 sur M6. Le concept met désormais en avant des plats du week-end, familiaux et faciles à reproduire.

Pourquoi "Tous en cuisine" séduit toujours

Ce rendez-vous gastronomique mise sur la convivialité et la proximité. Chaque recette est pensée pour être réalisée avec des ingrédients accessibles, souvent déjà présents dans les placards. Un accent est mis sur les repas antigaspi, ce qui en fait un programme à la fois pratique et inspirant.

Les ingrédients nécessaires aux futures émissions sont annoncés en amont sur le site de M6 et sur les réseaux sociaux, permettant aux spectateurs de préparer leurs courses.

Comment voir ou revoir l'émission

Pour ceux qui ne pourront pas être présents à Rouen ce 9 septembre, pas de panique : chaque épisode de Tous en cuisine est disponible en direct et en replay sur la plateforme M6+.