En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Petit-Quevilly. Le stade Robert Diochon repensé : "Les buvettes sont beaucoup mieux qu'avant comme les sanitaires"

Sport. Vendredi 12 décembre, c'était l'inauguration des travaux d'aménagement du stade Diochon du Petit-Quevilly. Parmi les nouveautés : de nouveaux espaces buvette ont été créés et une boutique pourra accueillir les produits du FCR, QRM et du RNR.

Publié le 12/12/2025 à 17h24 - Par Justine Carrère
Le Petit-Quevilly. Le stade Robert Diochon repensé : "Les buvettes sont beaucoup mieux qu'avant comme les sanitaires"
Le stade Robert Diochon dispose désormais d'une nouvelle boutique pour les clubs de FCR, QRM et RNR (Rouen Normandie Rugby). - Justine Carrère

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les travaux du stade Robert Diochon du Petit-Quevilly sont finis. Le chantier a été mené depuis 2022 pendant près de trois ans. L'objectif : offrir au public et aux sportifs un équipement plus moderne. Parmi les nouveautés : un accès grand public sous la tribune Lenoble, la création d'une boutique partagée par les trois clubs (FCR, QRM, RNR), la création de nouveaux espaces buvette et la mise en place de tourniquets pour le contrôle des billets et la mise aux normes d'accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Lors de l'inauguration des lieux ce vendredi 12 décembre juste avant le derby opposant le FCR à QRM, certains supporters ont pu découvrir les nouveaux aménagements. 

"Il y a encore à faire"

"Les buvettes sont beaucoup mieux qu'avant, comme les sanitaires", confie Jérémy Vanderplaetsen qui fait partie du KOP Lenoble, groupe de supporters du FCR. "La boutique est sympa, ce sont de beaux travaux mais il y en a encore à faire", complète-t-il. Selon lui, "un autre groupe de supporters, Rouen fans, ont une tribune qui est dans un sale état", assure-t-il. Bérengère Grattepanche, assistante de direction du club de QRM, est quant à elle un peu plus enthousiaste. "Je suis là depuis 11 ans donc je connais bien Diochon. Les supporters sont accueillis dans de meilleures conditions. On peut faire rentrer 80 000 personnes dans le stade sans aucun problème", explique-t-elle. La seule chose qu'elle pointe du doigt, ce sont "les deux tribunes qui n'ont pas de toit".

Une nouvelle buvette a été créée au sein du stade Diochon du Petit-Quevilly après les travaux.Une nouvelle buvette a été créée au sein du stade Diochon du Petit-Quevilly après les travaux. - Justine Carrère

"On a quasiment six places en haut de la tribune Horlaville"

Pierre Bottais, en charge de l'accueil PMR au FCR Rouen, a travaillé avec la Métropole Rouen Normandie et le FCR sur l'accès des personnes en situation de handicap. "On a quasiment six places en haut de la tribune Horlaville donc ils sont à l'abri de la pluie", assure-t-il. Selon lui, "on a trouvé une solution sur les 12 places situées devant cette tribune avec des places assises pour les accompagnateurs", complète-t-il. Selon Pierre Bottais, "c'est un bilan positif puisque beaucoup de personnes en situation de handicap ne venaient plus au stade notamment pour des raisons de sécurité", précise-t-il. "Maintenant, ils peuvent revenir supporter les clubs du FCR, QRM et du RNR", relate-t-il.

Le montant total des travaux s'élève à 8,5 millions d'euros HT avec un soutien financier de l'Etat de 728 168€ au titre de la Donation de soutien à l'investissement local et de la Région de 973 781€ au titre de Contrat de Métropole 2014-2022.

Galerie photos
Une nouvelle buvette a été créée au sein du stade Diochon du Petit-Quevilly après les travaux. - Justine Carrère

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Petit-Quevilly. Le stade Robert Diochon repensé : "Les buvettes sont beaucoup mieux qu'avant comme les sanitaires"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple