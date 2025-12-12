Le Petit-Quevilly. Le stade Robert Diochon repensé : "Les buvettes sont beaucoup mieux qu'avant comme les sanitaires"

Les travaux du stade Robert Diochon du Petit-Quevilly sont finis. Le chantier a été mené depuis 2022 pendant près de trois ans. L'objectif : offrir au public et aux sportifs un équipement plus moderne. Parmi les nouveautés : un accès grand public sous la tribune Lenoble, la création d'une boutique partagée par les trois clubs (FCR, QRM, RNR), la création de nouveaux espaces buvette et la mise en place de tourniquets pour le contrôle des billets et la mise aux normes d'accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Lors de l'inauguration des lieux ce vendredi 12 décembre juste avant le derby opposant le FCR à QRM, certains supporters ont pu découvrir les nouveaux aménagements.

"Il y a encore à faire"

"Les buvettes sont beaucoup mieux qu'avant, comme les sanitaires", confie Jérémy Vanderplaetsen qui fait partie du KOP Lenoble, groupe de supporters du FCR. "La boutique est sympa, ce sont de beaux travaux mais il y en a encore à faire", complète-t-il. Selon lui, "un autre groupe de supporters, Rouen fans, ont une tribune qui est dans un sale état", assure-t-il. Bérengère Grattepanche, assistante de direction du club de QRM, est quant à elle un peu plus enthousiaste. "Je suis là depuis 11 ans donc je connais bien Diochon. Les supporters sont accueillis dans de meilleures conditions. On peut faire rentrer 80 000 personnes dans le stade sans aucun problème", explique-t-elle. La seule chose qu'elle pointe du doigt, ce sont "les deux tribunes qui n'ont pas de toit".

Une nouvelle buvette a été créée au sein du stade Diochon du Petit-Quevilly après les travaux. - Justine Carrère

"On a quasiment six places en haut de la tribune Horlaville"

Pierre Bottais, en charge de l'accueil PMR au FCR Rouen, a travaillé avec la Métropole Rouen Normandie et le FCR sur l'accès des personnes en situation de handicap. "On a quasiment six places en haut de la tribune Horlaville donc ils sont à l'abri de la pluie", assure-t-il. Selon lui, "on a trouvé une solution sur les 12 places situées devant cette tribune avec des places assises pour les accompagnateurs", complète-t-il. Selon Pierre Bottais, "c'est un bilan positif puisque beaucoup de personnes en situation de handicap ne venaient plus au stade notamment pour des raisons de sécurité", précise-t-il. "Maintenant, ils peuvent revenir supporter les clubs du FCR, QRM et du RNR", relate-t-il.

Le montant total des travaux s'élève à 8,5 millions d'euros HT avec un soutien financier de l'Etat de 728 168€ au titre de la Donation de soutien à l'investissement local et de la Région de 973 781€ au titre de Contrat de Métropole 2014-2022.