Football. Le FK Group sponsorise le FC Rouen : "Ils étaient à la recherche d'un partenaire en France et nous ont choisis"

L'annonce a été dévoilée ce vendredi 19 septembre par Tarkan Ser, président du FCR juste avant le match de National face à Orléans. Il a présenté le nouveau sponsor de la saison 2025-2026 lors d'une conférence de presse.

Un groupe basé à Dubaï sponsorise le FCR

"Notre nouveau sponsor est le FK Group", révèle Tarkan Ser. Il s'agit d'un groupe basé à Dubaï spécialisé dans "l'hôtellerie, l'immobilier et l'aviation", précise-t-il. "Ils étaient à la recherche d'un partenaire basé en France et ils nous ont choisis", raconte fièrement le président du FCR. Sur les nouveaux maillots, on peut maintenant lire l'inscription suivante : "Boutsen aviation", qui est l'une des entreprises que le FK Group souhaite mettre en avant. "Pendant notre contrat jusqu'à la fin de la saison, le FK Group aura le droit de mettre toutes ses filiales", assure Tarkan Ser.

Quel changement pour le club ?

"C'est un sponsor important pour nous", confie le président du FCR. "On a aussi eu des discussions pour l'année prochaine si jamais on arrive à monter en Ligue 2." Au total, le FK Group a investi 300 000€. "Par rapport à ce qu'on dépense, ça ne change pas grand-chose", explique Tarkan Ser. Ce qui est important pour lui, c'est surtout la symbolique : "On vient de signer un contrat à 300 000€ alors qu'aucun des autres clubs de National n'est arrivé à ce niveau-là." Selon lui, c'est aussi une vision internationale pour la suite.