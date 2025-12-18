Mercosur, dermatose nodulaire... Les agriculteurs se mobilisent à Rouen et à Bruxelles

La colère gronde toujours chez les agriculteurs.

Jeudi 18 décembre, les syndicats de la profession organisent une mobilisation à Bruxelles pour protester contre l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur et pour dire non à la taxe sur les engrais importés. En Seine-Maritime, la FNSEA et les JA ont mis en place des bus très tôt pour rejoindre la capitale belge. Plusieurs dizaines d'agriculteurs ont pris la route depuis Saint-Romain-de-Colbosc, Fauville ou les Hayons.

Une opération escargot sur l'A28 vers Rouen

En parallèle, les agriculteurs de la Coordination rurale (CR) de Seine-Maritime, avec le soutien de la section de l'Eure, organisent une action à Rouen dans l'après-midi. Une cinquantaine de tracteurs doit converger vers le rond-point de Moulin d'Ecalles sur la zone d'activité vers 13h pour une opération escargot sur l'A28 en début d'après-midi. Une délégation a rendez-vous à la Direction départementale des territoires et de la mer, quartier Saint-Sever à Rouen. "Il y aura un peu de déversements, du fumier et des pommes de terre, mais ce sera calme", indique Sylvain de Bosschere, président de la CR de Seine-Maritime.

Le groupe prendra en fin d'après-midi la direction de la préfecture de Rouen, où une délégation doit également être reçue. "On organisera aussi une distribution de pommes de terre pour ceux qui le veulent", indique l'agriculteur qui souhaite conserver le soutien de la population.

En plus de leur opposition au Mercosur, la CR veut affirmer son soutien aux agriculteurs concernés par l'épidémie de dermatose nodulaire. Le syndicat s'oppose à l'abattage systématique des troupeaux, "surtout pour les troupeaux vaccinés", indique Sylvain de Bosschere.