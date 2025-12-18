En ce moment Only when i sleep The CORRS
Mercosur, dermatose nodulaire... Les agriculteurs se mobilisent à Rouen et à Bruxelles

Agriculture. Plusieurs dizaines d'agriculteurs de Seine-Maritime ont pris la route pour rejoindre Bruxelles pour dénoncer l'accord de libre-échange avec le Mercosur, jeudi 18 décembre 2025. La Coordination rurale organise quant à elle une opération escargot sur l'A28 et une mobilisation à Rouen dans l'après-midi.

Publié le 18/12/2025 à 10h40 - Par Pierre Durand-Gratian
Les agriculteurs doivent notamment se mobiliser devant la préfecture de Seine-Maritime en fin d'après-midi. - Archives

La colère gronde toujours chez les agriculteurs.

Jeudi 18 décembre, les syndicats de la profession organisent une mobilisation à Bruxelles pour protester contre l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur et pour dire non à la taxe sur les engrais importés. En Seine-Maritime, la FNSEA et les JA ont mis en place des bus très tôt pour rejoindre la capitale belge. Plusieurs dizaines d'agriculteurs ont pris la route depuis Saint-Romain-de-Colbosc, Fauville ou les Hayons.

Une opération escargot sur l'A28 vers Rouen

En parallèle, les agriculteurs de la Coordination rurale (CR) de Seine-Maritime, avec le soutien de la section de l'Eure, organisent une action à Rouen dans l'après-midi. Une cinquantaine de tracteurs doit converger vers le rond-point de Moulin d'Ecalles sur la zone d'activité vers 13h pour une opération escargot sur l'A28 en début d'après-midi. Une délégation a rendez-vous à la Direction départementale des territoires et de la mer, quartier Saint-Sever à Rouen. "Il y aura un peu de déversements, du fumier et des pommes de terre, mais ce sera calme", indique Sylvain de Bosschere, président de la CR de Seine-Maritime.

Le groupe prendra en fin d'après-midi la direction de la préfecture de Rouen, où une délégation doit également être reçue. "On organisera aussi une distribution de pommes de terre pour ceux qui le veulent", indique l'agriculteur qui souhaite conserver le soutien de la population.

En plus de leur opposition au Mercosur, la CR veut affirmer son soutien aux agriculteurs concernés par l'épidémie de dermatose nodulaire. Le syndicat s'oppose à l'abattage systématique des troupeaux, "surtout pour les troupeaux vaccinés", indique Sylvain de Bosschere.

