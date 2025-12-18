En ce moment Only when i sleep The CORRS
Près d'Alençon. Un ancien bowling se transforme en bar et espace loisir

Loisir. Près d'Alençon, le bâtiment qui hébergeait autrefois le bowling d'Arçonnay s'apprête à entamer sa seconde vie. Jeudi 18 décembre, un bar et un espace loisir y ouvrent leurs portes après plus d'un an de travaux.

Publié le 18/12/2025 à 10h56 - Par Martin Patry
Près d'Alençon. Un ancien bowling se transforme en bar et espace loisir
Guillaume Bodet s'apprête à ouvrir son deuxième établissement, à Arçonnay. - Martin Patry

Lorsque Guillaume Bodet, gérant du bar le Black Bear à Alençon, entre pour la première fois dans les locaux de l'ancien bowling d'Arçonnay, en septembre 2024, il découvre un bâtiment "où il n'y a que quatre murs, un sol et un toit", sourit-il. Un an et demi plus tard, le jeune homme de 28 ans s'apprête à y ouvrir son deuxième bar, intitulé l'After work. "C'est vraiment une continuité du Black Bear. L'accueil et les produits que l'on proposera à l'After work seront similaires à ce que l'on propose déjà en centre-ville", explique Guillaume Bodet.

Un espace loisir

Géré par la même équipe que celle du Black Bear, l'After work est équipé de billards, de jeux de fléchettes et de flippers. "On a aussi une terrasse d'environ 200 mètres carrés, ce qui nous permet de proposer des jeux en extérieur comme le Mölkky ou le jeu de palets", ajoute Guillaume Bodet.

L'ancien bowling d'Arçonnay héberge également un espace loisir, couplé à l'After work et géré par l'enseigne Black Box Games. Plusieurs salles de laser game, de lancer de hache, de karaoké et de quiz seront accessibles dès l'ouverture, dans la soirée du jeudi 18 décembre.

Faire bouger les choses

D'abord réticent à l'idée d'ouvrir un deuxième établissement, Guillaume Bodet est finalement impatient d'ouvrir l'After work. L'objectif du projet est avant tout de dynamiser le territoire. "Je suis arrivé à Alençon lorsque j'avais trois ans et j'avais envie que ça bouge. C'est à nous, commerçants, de développer ça pour que les habitants s'amusent", témoigne-t-il après avoir précisé que l'After work sera bientôt équipé d'un écran géant pour suivre les grandes compétitions sportives.

