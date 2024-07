Alençon plage. Programmation, horaires d'ouverture, JO… Toutes les infos à connaître

Le parc des promenades d'Alençon est en pleine transformation comme chaque année à l'occasion d'Alençon plage. Le sable, les chaises longues, la scène de musique… Tout se met en place depuis une semaine pour l'inauguration de cette dixième édition. Le rendez-vous est donné jeudi 25 juillet avec une ouverture du site à 17h30 et un premier concert de Cuarteto Cubano une heure plus tard.

Vous pourrez profiter d'Alençon plage dès jeudi 25 juillet.

Outre l'inauguration, l'équipe organisatrice d'Alençon plage prévoit plusieurs temps forts jusqu'au 17 août. Ce sera notamment samedi 27 juillet la boum de la plage pour fêter cette dixième édition. Il y aura un temps pour les enfants à partir de 16h, puis un temps pour les adultes à partir de 19h.

Les JO diffusés ?

Vous pourrez profiter de concerts, de séances de cinéma en plein air ou encore de spectacles, ainsi que de la nouveauté de cette année : la soirée karaoké, le mercredi 7 août à 18h. Sans oublier les très appréciés Quiz de la plage les dimanche 11 et vendredi 16 août, "avec de très chouettes lots à gagner", lance Emma Bleicher, chargée de production pour Culture Kraft.

Pour les fans de sport, l'organisation travaille sur la possibilité de diffuser les Jeux olympiques, comme elle l'avait fait avec les matchs de l'équipe de France à l'Euro féminin de football durant l'été 2023. "On va tout faire pour diffuser les JO. Si on peut le faire, on va le faire", appuie Emma Bleicher.

Des bus de retour sur certaines soirées

Le réseau de bus Alto affrète une navette spéciale "Retour de plage" pour quatre soirées : la soirée inaugurale, ce jeudi 25 juillet, et celle de clôture, le samedi 17 août, mais aussi pour les deux quiz.

L'objectif est de lever le frein de la mobilité en soirée et permettre à tous les habitants de la Communauté urbaine d'Alençon de profiter pleinement de l'événement. Le plan et les horaires sur altobus.com.

Pratique. Horaires d'ouverture de la plage du mercredi au dimanche de 15h à 23h. Toute la programmation sur alenconplage.com.