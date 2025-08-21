People. Pierre Gasly s'échappe de la F1 : il annonce un projet mystérieux qui pourrait être une boisson

Connu pour ses performances sur les circuits de Formule 1, Pierre Gasly pourrait bientôt ajouter une nouvelle corde à son arc : celui d'entrepreneur dans l'univers des boissons. Originaire de Normandie, le Français de 29 ans a publié un post énigmatique sur Instagram, renvoyant vers un tout nouveau compte associé à une marque baptisée "Secret Stuff" (ou "truc secret" en français).

Secret Stuff : une boisson mystérieuse déjà très attendue

Dans sa publication, on aperçoit une canette froissée portant la mention "Secret Stuff". Un site internet est déjà accessible, même si aucune information concrète n'a pour l'instant été dévoilée. Entre teasing bien pensé et stratégie marketing millimétrée, le mystère reste entier autour de cette boisson que Pierre Gasly pourrait bientôt lancer.

Après Hamilton et Leclerc, Gasly se tourne vers l'univers food

La tendance est claire : les pilotes de Formule 1 aiment diversifier leurs activités. Lewis Hamilton a déjà investi dans une tequila sans alcool, Charles Leclerc a lancé sa marque de glaces artisanales… et Pierre Gasly semble prêt à suivre le mouvement avec Secret Stuff. Un moyen de séduire un public plus large tout en renforçant son image de marque au-delà des circuits.

Une attente grandissante chez les fans

Sur les réseaux sociaux, les abonnés du pilote normand spéculent déjà sur la nature de cette boisson. Energisante, hydratante ou simplement lifestyle ? Les paris sont ouverts, et l'effet d'annonce fonctionne : la curiosité est à son comble. En attendant d'en savoir plus, le projet Secret Stuff s'installe comme l'un des sujets qui font le buzz dans l'univers de la F1.