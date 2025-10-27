En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
Formule 1. Grand Prix du Mexique : Ocon dans les points, Gasly et Alpine à la peine

Sport. Esteban Ocon, le pilote d'Evreux, a classé sa Haas à la 9e position du Grand prix de Formule 1 du Mexique, dimanche 26 octobre 2025. Avec une Alpine toujours en manque de rythme, le Rouennais Pierre Gasly est 15e. Devant, Lando Norris (McLaren) s'impose et reprend la tête du championnat du monde.

Publié le 27/10/2025 à 09h59 - Par Pierre Durand-Gratian
Pierre Gasly a dû composer avec une monoplace en souffrance durant tout le week-end au Mexique. - Alpine F1 team

Joli week-end de Formule 1 au Mexique pour Haas, l'écurie du Normand Esteban Ocon. Dimanche 26 octobre, il a classé sa monoplace à la 9e place, derrière son coéquipier Ollie Bearman, 4e, qui égale donc la meilleure performance de tous les temps de l'équipe. "Travailler dur paye, bravo à toute l'équipe", a réagi le Normand. Pour son comparse de toujours, Pierre Gasly, le pilote rouennais, le Mexique a été une tout autre histoire. Sur une Alpine en manque cruel de performance, il ne se classe que 15e. "Nous avons manqué de performance, j'espère que nous pourrons progresser d'ici São Paulo, même si la dynamique ne plaide pas en notre faveur", a-t-il indiqué.

A lire aussi. "J'espère que ce sera moi la prochaine femme en F1" : Lisa Billard brille en monoplace

Une victoire de Lando Norris

Devant, Lando Norris (McLaren), dominateur tout le week-end, s'est imposé au terme d'une course maîtrisée de bout en bout. Il reprend à son coéquipier Oscar Piastri la tête du championnat du monde des pilotes.

