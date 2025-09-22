Formule 1. Gasly et Ocon finissent hors des points au Grand Prix d'Azerbaïdjan

Pierre Gasly, le pilote Alpine de Bois-Guillaume, n'a pas caché sa frustration, dimanche 21 septembre, après sa décevante 18e place sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan. "Ce n'était pas une bonne journée pour l'équipe, on a manqué de rythme tout au long du week-end", a-t-il indiqué, visiblement frustré par les performances de sa monoplace sur les dernières courses. Son compère normand d'Evreux, le pilote Haas Esteban Ocon, est aussi hors des points à la 14e place. Devant, Max Verstappen a écrasé la concurrence dans une Red Bull qui redevient compétitive. Chez McLaren, le week-end a été difficile avec l'abandon du leader au championnat du monde, Oscar Piastri, dont n'a pas su profiter son dauphin, Lando Norris, seulement 7e.