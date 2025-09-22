En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
Formule 1. Gasly et Ocon finissent hors des points au Grand Prix d'Azerbaïdjan

Sport. Les pilotes normands Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas) se sont classés respectivement 18e et 14e d'un Grand Prix de Formule 1 à oublier en Azerbaïdjan, dimanche 21 septembre 2025. Devant, c'est le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) qui s'impose.

Publié le 22/09/2025 à 10h02 - Par Pierre Durand-Gratian
Pierre Gasly n'a pas caché sa frustration à l'issue du Grand Prix d'Azerbaïdjan, dimanche 21 septembre 2025. - Alpine F1 team

Pierre Gasly, le pilote Alpine de Bois-Guillaume, n'a pas caché sa frustration, dimanche 21 septembre, après sa décevante 18e place sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan. "Ce n'était pas une bonne journée pour l'équipe, on a manqué de rythme tout au long du week-end", a-t-il indiqué, visiblement frustré par les performances de sa monoplace sur les dernières courses. Son compère normand d'Evreux, le pilote Haas Esteban Ocon, est aussi hors des points à la 14e place. Devant, Max Verstappen a écrasé la concurrence dans une Red Bull qui redevient compétitive. Chez McLaren, le week-end a été difficile avec l'abandon du leader au championnat du monde, Oscar Piastri, dont n'a pas su profiter son dauphin, Lando Norris, seulement 7e.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
