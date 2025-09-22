Pierre Gasly, le pilote Alpine de Bois-Guillaume, n'a pas caché sa frustration, dimanche 21 septembre, après sa décevante 18e place sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan. "Ce n'était pas une bonne journée pour l'équipe, on a manqué de rythme tout au long du week-end", a-t-il indiqué, visiblement frustré par les performances de sa monoplace sur les dernières courses. Son compère normand d'Evreux, le pilote Haas Esteban Ocon, est aussi hors des points à la 14e place. Devant, Max Verstappen a écrasé la concurrence dans une Red Bull qui redevient compétitive. Chez McLaren, le week-end a été difficile avec l'abandon du leader au championnat du monde, Oscar Piastri, dont n'a pas su profiter son dauphin, Lando Norris, seulement 7e.
Formule 1. Gasly et Ocon finissent hors des points au Grand Prix d'Azerbaïdjan
Sport. Les pilotes normands Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas) se sont classés respectivement 18e et 14e d'un Grand Prix de Formule 1 à oublier en Azerbaïdjan, dimanche 21 septembre 2025. Devant, c'est le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) qui s'impose.
Publié le 22/09/2025 à 10h02 - Par Pierre Durand-Gratian
A lire aussi
En direct
-
10h15Calvados. Travaux, urbanisme, environnement : le département cartographié au centimètre près d'ici 2027
-
10h02Formule 1. Gasly et Ocon finissent hors des points au Grand Prix d'Azerbaïdjan
-
09h30Patrimoine. Cette église de Caen en ruines depuis 1944 sera bientôt rénovée
-
09h02Près de Carentan. Trois blessés dans un accident entre deux voitures
-
08h36Près d'Yvetot. Un jeune conducteur en urgence absolue après une sortie de route
-
21/09Ce soir à la télé. TF1 diffuse "Aline" ce dimanche : le faux biopic de Céline Dion signé par une star normande
-
21/09Place du commerce en Seine-Maritime. Un institut de beauté, un bar et un café original
-
21/09Ouistreham. Un mort pendant la Normandy Beach Race, la course de véhicules anciens
-
21/09Seine-Maritime. Un homme meurt percuté par un train
-
21/09[En images]. "Il a atteint Paris en parapente !" Le parapente en Normandie, bien plus qu'un sport de montagne
-
21/09[Vidéo + photos] Calvados. Au festival Cidre et Dragon, j'ai débattu avec un orc pour défendre l'honneur des elfes
-
21/09Lisieux. L'ancien cinéma Le Majestic en feu
-
20/09Insolite. Où et quand votre prénom a-t-il été le plus donné en Normandie ? Découvrez-le grâce à cet outil !
-
20/09Bonne table à Caen. Paul & Léon lance son menu anti-crise à 11,90€
-
20/09Orne. Un incendie se déclare dans une habitation, le locataire conduit à l'hôpital
-
20/09Rouen. Concerts, subventions… Comment les artistes se professionnalisent ?
-
20/09Manche. Malade, le passager d'un navire pris en charge en hélicoptère puis transféré à l'hôpital
-
20/09Rouen. Vous pouvez les louer sur les quais : j'ai testé le "fat bike" électrique
-
20/09Mondeville. J'ai joué au sport préféré des Irlandais : le football gaélique
-
20/09Manche. Deux hommes, blessés dans un accident de voiture, conduits à l'hôpital
Les plus lus
-
1 -Espace. Un astéroïde suivi minute par minute jusqu'à son impact en Normandie : une avancée inédite pour la science
-
2 -Alerte météo. Vigilance orages en Normandie ce samedi, des cas localement violents surtout dans deux départements
-
3 -Evénement. Pourquoi 90 000 personnes sont-elles attendues à Merville-Franceville ce week-end ?
-
4 -Bon plan SNCF. Normandie – Paris : une astuce pour payer vos billets de train jusqu'à deux fois moins cher
-
5 -Immobilier. Quel quartier de Caen coûte le plus cher ?
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.