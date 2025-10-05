GP de Singapour. Week-end à oublier pour les Normands Pierre Gasly et Esteban Ocon

Ils avaient tous les deux raté leur séance de qualifications, laissant imaginer un GP difficile. Pierre Gasly et Esteban Ocon n'ont pas vécu un beau dimanche à l'occasion du Grand Prix de Singapour ce 5 octobre.

Parti de la voie des stands, le Rouennais Pierre Gasly a passé toute sa course à l'arrière, et termine à la 19e place. L'Ebroïcien Esteban Ocon n'est qu'une place devant, et se classe 18e. Déception aussi pour l'autre Français, Isack Hadjar, qui termine 11e, aux portes des points.

Parti en pole position et jamais inquiété tout au long de la course, le Britannique Georges Russell remporte le Grand Prix avec Mercedes. Max Verstappen résiste au retour de Lando Norris et continue de grappiller des points sur les deux pilotes McLaren, qui vient, déjà, d'être sacrée meilleure équipe constructeur de ce championnat de Formule 1 2025.